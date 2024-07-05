Portekiz - Fransa maçı CANLI YAYIN
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, karşı karşıya geliyor. Bu turu geçen ekip, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak
STAT: Volkspark Stadı
HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT1
PORTEKİZ: Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo, Fernandes, Leao; Ronaldo
FRANSA: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouameni, Kante, Camavinga; Griezmann; Kolo Muani, MbappeMAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, karşı karşıya geliyor.
Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.
Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Fransa, son 16 turunda ise Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.
Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer alan Portekiz ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Portekiz, üç maçta 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.
Portekiz, son 16 turunda Slovenya'yı penaltılarla geçti.
ARALARINDA 29. RANDEVU
İki ülke arasında daha önce oynanan 28 müsabakada Fransa'nın üstünlüğü bulunuyor.
Söz konusu maçlarda Fransa 19 galibiyet elde ederken, Portekiz 6 kez kazandı ve 3 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Fransa'nın 52 golüne Portekiz 31 golle cevap verebildi.