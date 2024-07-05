Portekiz - Fransa maçı CANLI YAYIN

STAT: Volkspark Stadı

HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT1

PORTEKİZ: Costa; Cancelo, Dias, Pepe, Mendes; Vitinha, Palhinha; Bernardo, Fernandes, Leao; Ronaldo

FRANSA: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Hernández; Tchouameni, Kante, Camavinga; Griezmann; Kolo Muani, Mbappe

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, karşı karşıya geliyor.

Fransa, söz konusu süreçte 2 gol atarken, kalesinde 1 gol gördü. Fransa, son 16 turunda ise Belçika'yı 1-0 mağlup ederek adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Şampiyonaya Avusturya, Hollanda ve Polonya ile D Grubu'nda mücadele ederek başlayan Fransa, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak Avusturya'nın ardından ikinci sırada son 16 turuna yükseldi.

Türkiye ile birlikte F Grubu'nda yer alan Portekiz ise 2 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda 6 puanla grubu lider tamamlayarak bir üst tura yükseldi. Portekiz, üç maçta 5 gol atıp kalesinde 3 gol gördü.