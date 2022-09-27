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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi'nin son haftasının son günü dev bir karşılaşmaya sahne olacak. A Ligi 2. Grup'ta yer alan iki İber Yarımadası temsilcisi Portekiz ve İspanya liderlik için karşı karşıya gelecek. Peki, büyük bir merakla beklenen Portekiz İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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  • Portekiz İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz İspanya maçı hangi kanalda?

    Portekiz İspanya maçı için geri sayım başlamış durumda. A Ligi 2. Grubu lider tamamlayacak ekibi belirleyecek zorlu mücadele öncesi merak edilen bilgileri bir araya getirdik. İşte, UEFA Uluslar Ligi'nde gecenin en merakla beklenen karşılaşması olan Portekiz İspanya maçına dair bilgiler...
  • Portekiz İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz İspanya maçı hangi kanalda?

    PORTEKİZ İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

    Portekiz İspanya maçı bu akşam saat 21:45'de başlayacak.
  • Portekiz İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz İspanya maçı hangi kanalda?

    PORTEKİZ İSPANYA MAÇI NE ZAMAN?

    Portekiz İspanya maçı S Sport'tan canlı yayınlanacak.
  • Portekiz İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz İspanya maçı hangi kanalda?

    UEFA ULUSLAR LİGİ A LİGİ 2. GRUP PUAN DURUMU

    1- Portekiz / 10 puan
    2- İspanya / 8 puan
    3- İsviçre / 6 puan
    4- Çekya / 4 puan
  • Portekiz İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz İspanya maçı hangi kanalda?

    PORTEKİZ MUHTEMEL 11

    Diogo Costa, Dalot, Rúben Dias, Danilo, Rui, William, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão, Cristiano Ronaldo
  • Portekiz İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz İspanya maçı hangi kanalda?

    İSPANYA MUHTEMEL 11

    Simon, Azpilicueta, Eric Garcia, P. Torres, Alba, Busquets, Pedri, Gavi, F. Torres, Sarabia, Asensio
  • Portekiz İspanya maçı ne zaman ve saat kaçta? Portekiz İspanya maçı hangi kanalda?

    Merakla beklenen mücadeleyi kazanan takım grubu lider tamamlayacak ve UEFA Uluslar Ligi'nde yarı finale adını yazdıracak.

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