Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı: Semedo ve Velho kararı!

Portekiz Milli Takımı; ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edeceği kadroyu açıkladı.

Fenerbahçe'den Nelson Semedo ile Gençlerbirliği'nden Ricardo Velho listede yer alırken kadroda bulunan Cristiano Ronaldo, kariyerinde 6. kez turnuvada boy gösterecek.

Portekiz Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy göstereceği kadrosunda bulunan oyuncular şu şekilde:

Portekiz, 11 Haziran - 19 Temmuz arasında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nda Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya ile K Grubu'nda mücadele edecek.

2016'da Avrupa Şampiyonası'nı, 2019 ve 2025 yıllarında ise UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Portekiz, tarihinde Dünya Kupası zaferi yaşamadı.

2030 Dünya Kupası'nda turnuvaya ilk kez ev sahipliği yapacak Portekiz, Fas ve İspanya ile beraber kupayı düzenleyecek.