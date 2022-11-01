UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Porto, gruptan çıkma şansı kalmayan Atletico Madrid'i konuk ediyor.
PORTO - ATLETICO MADRID
SAAT: 20.45
HAKEM: Daniele Orsato
STAT: Estadio do Dragao
YAYIN: TV 8,5, EXXEN
PORTO: Diogo Costa, Pepe, Fabio Cardoso, Marcano, Zaidu, Grujic, Eustaquio, Galeno, Otavio, Evanilson, Taremi
ATLETICO MADRID: Oblak, Samic, Gimenez, Reinildo, De Paul, Witsel, Molina, Saul, Griezmann, Correa, Joao Felix
Porto, bugüne kadar Atletico ile oynadığı 11 Avrupa kupası maçının sadece ikisini kazanabildi (4B 5M).
Diego Simeone yönetiminde Porto ile oynadığı beş Şampiyonlar Ligi maçının dördünü kazanan Atletico (1B), son mağlubiyetini Aralık 2009'da Quique Sanchez Flores'in görevde olduğu süreçte aldı.
Atletico'yu konuk ettiği ilk üç Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Porto (1G 2B), daha sonraki iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı (Ekim 2013 & Aralık 2021).
Porto'ya konuk olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Atletico, turnuva tarihinde hiçbir rakibini üst üste üç dış saha karşılaşmasında mağlup edemedi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçını gol yemeden kazanan Porto, turnuva tarihinde bu şekilde üst üste dört galibiyet alamadı.
YORUMLAR