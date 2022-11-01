UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu son maçında Porto, gruptan çıkma şansı kalmayan Atletico Madrid'i konuk ediyor.

PORTO - ATLETICO MADRID

SAAT: 20.45

HAKEM: Daniele Orsato

STAT: Estadio do Dragao

YAYIN: TV 8,5, EXXEN

PORTO: Diogo Costa, Pepe, Fabio Cardoso, Marcano, Zaidu, Grujic, Eustaquio, Galeno, Otavio, Evanilson, Taremi

ATLETICO MADRID: Oblak, Samic, Gimenez, Reinildo, De Paul, Witsel, Molina, Saul, Griezmann, Correa, Joao Felix

Porto, bugüne kadar Atletico ile oynadığı 11 Avrupa kupası maçının sadece ikisini kazanabildi (4B 5M).

Diego Simeone yönetiminde Porto ile oynadığı beş Şampiyonlar Ligi maçının dördünü kazanan Atletico (1B), son mağlubiyetini Aralık 2009'da Quique Sanchez Flores'in görevde olduğu süreçte aldı.

Atletico'yu konuk ettiği ilk üç Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Porto (1G 2B), daha sonraki iki karşılaşmadan da mağlup ayrıldı (Ekim 2013 & Aralık 2021).

Porto'ya konuk olduğu son iki Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Atletico, turnuva tarihinde hiçbir rakibini üst üste üç dış saha karşılaşmasında mağlup edemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son üç maçını gol yemeden kazanan Porto, turnuva tarihinde bu şekilde üst üste dört galibiyet alamadı.