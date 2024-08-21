Podcast'te 125 milyon dolarlık imza

Popüler podcast sunucusu Alex Cooper, “Call Her Daddy” adlı podcastiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturdu. Son gelişmeye göre, Cooper, Spotify ile olan ilişkisini sonlandırarak SiriusXM ile çok yıllı bir anlaşma imzaladı.

SPOTIFY İLE OLAN ANLAŞMAYI İKİYE KATLAYACAK

CNN'in bildirdiğine göre Cooper, SiriusXM ile platforma özel reklam ve dağıtım haklarının yanı sıra diğer içerik ve etkinlikleri veren bir anlaşma imzaladı. Anlaşma üç yıl boyunca geçerli olacak ve toplamda 125 milyon dolar değerinde. Bu, Cooper’ın daha önce Spotify ile yaptığı 60 milyon dolarlık üç yıllık anlaşmayı ikiye katlayan bir miktar olarak dikkat çekiyor.