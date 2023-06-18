İHA

FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası D Grubu 3. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da Slovakya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye istediği gibi başlayamayan ay-yıldızlılar, ilk periyodu 21-15 geride tamamlarken, soyunma odasına da 40-31 yenik girdi. Rakibi karşısında etkili olamayan A Milli Kadın Basketbol Takımı, üçüncü periyodu da 58-45 mağlup tamamlarken, maçı da 80-66 kaybetti. Ay-yıldızlılar, bu sonuçla grubu son sırada tamamlayarak turnuvaya veda etti.