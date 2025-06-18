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        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Potanın Perileri İsviçre'yle karşılaşıyor - Basketbol Haberleri

        Potanın Perileri İsviçre'yle karşılaşıyor

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında yarın İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 09:34 Güncelleme: 18.06.2025 - 09:34
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        2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, yarın İsviçre'yle karşılaşacak.

        Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda saat 17.30'da başlayacak karşılaşma, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

        Millilerin grubundaki diğer karşılaşmada ise Fransa ile ev sahibi Yunanistan, yarın saat 20.30'da karşılaşacak.

        Almanya, Çekya, İtalya ve Yunanistan'ın ortaklaşa düzenlediği şampiyonada 16 takım, 4 grupta mücadele ediyor.

        Gruplarında ilk 2 sırayı alan ülkeler, doğrudan çeyrek finale yükselecek.

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