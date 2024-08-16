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        Haberler Yemek Yapma Pratik, doyurucu ve sağlıklı! Mücver nasıl yapılır? Mücver tarifi ve malzemeleri nelerdir?

        Mücver nasıl yapılır? Mücver tarifi ve malzemeleri nelerdir?

        Hafif ve besleyici bir tarif arıyorsanız, mücver tam size göre! Sebzelerin lezzetiyle harmanlanan bu pratik atıştırmalık, sofralarınıza sağlık katacak. İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 17:29 Güncelleme: 16.08.2024 - 17:29
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        Klasik lezzetler arasında yer alan mücver, hem kolay hazırlanışı hem de hafifliğiyle öne çıkıyor. İster kahvaltıda, ister ana yemek olarak sofranızı renklendirebilir. İşte pratik ve kolay hazırlanışıyla mücver tarifi!

        2

        MALZEMELER

        3 adet yumurta

        3 adet kabak

        Yarım su bardağı un

        1 su bardağı peynir

        2-3 dal yeşil soğan

        Yarım demek maydanoz

        Bir tutam dereotu

        Tuz

        Karabiber

        Pulbiber

        3

        HAZIRLANIŞI

        Fırında ve yağda kızarmış mücver tarifi de aynı şekilde yapılabilir. Sadece malzemeleri farklılık gösterir. Bu nedenle iki tarifi birlikte anlatacağız. Önce hangi malzemeleri kullanacağınıza karar verin.

        4

        Sonra kabakları rendeleyip suyunu sıkarak çıkarın. Derin bir kabın içine rendelenmiş kabağı, yumurtayı, yeşil soğanı, maydanozu, dereotunu, peyniri(ya da yerine patates ve yoğurt) ve unu baharatlarla ekleyip karıştırın. Lapa kıvamda bir harç elde edeceksiniz.

        5

        Kızartma tavasına 1 parmak yağ dökün. Mücver harcını yemek kaşığı yardımı ile çok dağıtmadan kızmış yağa dökün. Top top halinde bile bıraksanız yayılacak ve kendine has şeklini alacaktır. Pişen mücverleri havlu peçete serdiğiniz tabağa tek tek alın.

        6

        Fırında pişirecekseniz yağladığınız orta boy borcama tüm malzemeyi boşaltın ve 180 derecede ısıtılmış fırında yaklaşık yarım saat pişirin. Biraz soğuduktan sonra dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

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