Liverpool Şampiyonlar Ligi’ne gitmenin peşindeyken diğer tarafta Leicester City ligde kalma mücadelesi veriyor. Üst üste 6 maçını kazanan Jürgen Klopp yönetimindeki Liverpool, müthiş bir ivme yakaladı ve devler ligi için ümitlenmeye başladı. Leicester City ise kötü gidişatı bir türlü durduramıyor. Çıktığı son 13 maçta sadece 6 puan alabilen Mavi-beyazlılar ligde kalma savaşı veriyor. Premier Lig’in bitmesine sadece 2 hafta kala heyecanla beklenen Leicester City Liverpool mücadelesinin ne zaman başlayacağı, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11’lerine ilişkin bilgiler…