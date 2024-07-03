Prens Harry'nin ödül almasına tepki

Prens Harry, sporla olan güçlü bağları ve gazi askerlere desteğinden dolayı yaklaşan 2024 ESPY Ödülleri'nde Pat Tillman adına verilen ödüle layık görüldü, ancak Pat Tillman'ın annesi bu durumdan memnun değil.

Ödül, her yıl "eski Amerikan futbolcusu ve ABD ordusu mensubu Pat Tillman'ın mirasını yansıtacak şekilde başkalarına hizmet eden, sporla güçlü bağlantısı olan bir kişiye" veriliyor.

Pat Tillman, 11 Eylül'den sonra askere giden eski bir Amerikan futbolcusuydu. 2004 yılında 27 yaşındayken Afganistan'da hayatını kaybetti.