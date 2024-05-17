Prens Harry ve Meghan Markle'ın Nijerya ziyaretleri Kraliyet'i kızdırdı
2020'de kraliyet görevlerinden feragat eden Prens Harry ve Prenses Meghan'ın Nijerya ziyaretinde hâlâ kraliyet üyeleri gibi davranmaları tepki çekti
2020'de kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Harry ve Prenses Meghan Markle'ın sanki böylesine bir kararı hiç almamış gibi Nijerya'ya yaptıkları ziyaret, Birleşik Krallık'ta tepki çekti.
"GÖREV BAŞINDAKİ KRALİYET ÜYELERİ OLDUKLARI İZLENİMİ VERİYORLAR"
Kraliyet uzmanı yazar Tom Quinn, Prens Harry ve Prenses Meghan hakkında çıkan söylentileri şöyle dile getirdi: Resmi bir kraliyet ziyaretinden bekleyebileceğiniz her şey vardı: Resepsiyonlar, okullara, yardım kuruluşlarına, engellilere ve yaralı askerlere ziyaretler. Charles'ın hiç bu kadar sinirli görülmediği söyleniyor. Meghan ve Harry'nin konuşmaları ve tüm tavırları öyle tasarlanmıştı ki, hâlâ tamamen görev başındaki kraliyet üyeleri oldukları izlenimini veriyorlardı. Charles ve William için durum şu: Sanki Meghan ve Harry, "Görev başındaki kraliyet üyesi olmak için sizin izninize ihtiyacımız yok. Bunu istediğimiz zaman istediğimiz yerde kendi kurallarımızla gerçekleştiririz" diyor. William ve Charles kafalarını kaşıyıp 'Bu kabus durumunu nasıl kontrol edeceğiz?" diye düşünüyor.
Nijerya Genelkurmay Başkanı Christopher Musa'nın davetiyle geçen hafta cuma günü Batı Afrika ülkesine giden çift, orada üç gün boyunca ağırlandı. İsim ve görevlerinin yazılmaması koşuluyla Birleşik Krallık basınına konuşan Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Bakanlığı kaynakları, bu ziyarette hükümetin hiçbir rol oynamadığını belirtti. Prens Harry, 2014'te kendi girişimiyle başlatılan Invictus Games'in 10'uncu yılını Londra'da kutladıktan sonra Nijerya'ya geçti.
Köklerinin oraya dayandığını söyleyerek Nijerya'ya, "Benim ülkem" diyen Meghan Markle, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala ile birlikte kadınların liderliğine dair bir etkinliğe Afrika ülkesinde ev sahipliği yaptı. İki çocuk annesi, üç günlük ziyaret sırasında geçmişine dair öğrendiği şeylerin kendisini aydınlattığını ve tevazuya davet ettiğini söyledi. Başkent Abuja'daki Light Academy'yi ziyaret eden çift, buradaki çocuklar tarafından coşkuyla karşılandı. Lagos kentine de giden çift, Ilupeju Grammar okulunu da ziyaret etti. NBA takımlarından Toronto Raptors'ın başkanı Masai Ujiri de ikiliye eşlik etti.
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