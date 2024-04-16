Prens Harry'ye 40 milyon liralık fatura

Yargıç, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın belirli hukuk kurallarını ihlal ettiği konusunda Harry'nin avukatlarıyla aynı fikirdeydi ancak bunların 'davacının kapsamlı bir şekilde davayı kaybettiği gerçeğini değiştirmediğini' söyledi. Dolayısıyla Harry'nin halkın bütçesinden ödenen yasal faturanın yüzde 90'ını ödemesine karar verdi. Kesin para miktarı belirtilmezken, İngiliz basını faturanın 1 milyon sterlin civarında olduğunu yazdı.

Mahkeme ayrıca Harry'nin temyiz izni talebini de, başvurusunun zaten kaybettiği davanın "büyük ölçüde özeti" olduğunu söyleyerek reddetti.