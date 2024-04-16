Prens Harry'ye 40 milyon liralık fatura
Eşi Meghan Markle ile birlikte kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşmesinin ardından Prens Harry, polis koruması kısıtlaması nedeniyle İngiltere ile yürüttüğü hukuk mücadelesini kaybetti. Bu yenilgi, 1 milyon sterlinlik (40 milyon TL) fatura anlamına geliyor
Meghan Markle ile evlendikten sonra kraliyet görevlerini bırakıp ABD'ye yerleşmesi, Prens Harry'ye pahalıya patladı. Kraliyetin sağladığı polis korumalarının iptal edilmesinin ardından İngiltere İçişleri Bakanlığı ile hukuki mücadeleye giren Harry, davayı kaybetti. Prens için İngiliz vergi mükelleflerine tazminat ödemesi kararı verildi. Yasal mahkeme masrafları da hesaba katıldığında Prens Harry, 1 milyon sterlin (40 milyon TL) civarında bir faturayla karşı karşıya kalacak.
TAZMİNATTA İNDİRİM TEKLİFİNE RET
Mahkeme, Sussex Dükü'nün davayı 'büyük ölçüde kaybettiğini' söyleyerek ödemek zorunda olduğu miktarı yarıya indirme teklifini reddetti. Ayrıca Prens Harry'nin karara itiraz başvurusu reddedildi. Ancak Harry, davayı sürdürmek isterse doğrudan temyiz mahkemesine başvurabilecek.
Hem tazminat kararı hem de itiraz başvurusunun reddi, şubat ayından bu yana İngiltere İçişleri Bakanlığıyla sürdürdüğü hukuk mücadelesini kaybeden Prens Harry'ye büyük bir darbe olarak yorumlandı.
ANNESİNİN DURUMUNA BENZETMİŞTİ
Prens Harry, Ocak 2020'de kraliyet hayatını bırakıp İngiltere'yi terk etmesinin ardından artık 'aynı derecede' koruma verilmemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı'nı mahkemeye vermişti. Kendisine ve ailesine yönelik tehlikeleri, annesi Prenses Diana'nın 1997'deki ölümünden önce paparazziler tarafından kovalanırken karşılaştığı risklerle karşılaştırmıştı.
İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın dava süresince 500 bin sterlinden fazla kamu parası harcadığı öğrenilirken, davayı kaybettikten sonra, Harry'nin avukatları yazılı beyanlarında Prens'in kamunun yasal masraflarının yarısını karşılaması gerektiğini savundu.
Yargıç, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın belirli hukuk kurallarını ihlal ettiği konusunda Harry'nin avukatlarıyla aynı fikirdeydi ancak bunların 'davacının kapsamlı bir şekilde davayı kaybettiği gerçeğini değiştirmediğini' söyledi. Dolayısıyla Harry'nin halkın bütçesinden ödenen yasal faturanın yüzde 90'ını ödemesine karar verdi. Kesin para miktarı belirtilmezken, İngiliz basını faturanın 1 milyon sterlin civarında olduğunu yazdı.
Mahkeme ayrıca Harry'nin temyiz izni talebini de, başvurusunun zaten kaybettiği davanın "büyük ölçüde özeti" olduğunu söyleyerek reddetti.