Prens William okyanuslar için endişeli

Prens William, Monaco'daki Gimaldi Forum'da düzenlenen Mavi Ekonomi ve Finans Forumu'na tek başına katıldı. 42 yaşındaki Galler Prensi, Dünya Okyanuslar Günü'nde, deniz yaşamına yönelik tehdide ve acil tedbir alınması gerektiğine değinen bir konuşma yaptı.

"Bugün okyanusla olan derin bağımız ve onun güvenliğine yönelik endişemizle bir araya geldik. Çoğumuz için, en mutlu anılarımızın yapıldığı yer burası. Doğal dünyanın harikalarını keşfettiğimiz yer. Hepimiz yiyecek ve geçim kaynaklarımız için onun büyük bolluğuna güvendik" diyen Prens William; "Yine de çoğu zaman, günlük hayatlarımız bundan uzak ve kopuk hissettirebilir, ne kadar hayati olduğunu unutmamıza neden olabilir" diye devam etti.

İngiltere Prensi William, Monaco Prensi Albert ile forumda bir araya geldi

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Costa Rica Cumhurbaşkanı Rodrigo Chaves Robles ve Monaco Prensi Albert dâhil olmak üzere üst düzey bir kalabalığın önünde konuşan Prens William; "Sağlıklı okyanuslar, dünyadaki tüm yaşam için olmazsa olmazdır" dedi.