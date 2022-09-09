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Prenses Diana kimdir? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

Prenses Diana, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının ardından gündeme geldi. 1997 yılında hayatını kaybeden Galler Prensesi Diana, asaleti ve zarafeti ile gönüllerde taht kurmuştu. Ölümüyle ilgili birçok farklı iddianın da ortaya atıldığı Prenses Diana'nın hayatı araştırılıyor. İşte Prenses Diana hakkında merak edilenler...

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  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth dün akşam 96. yaşında hayatını kaybetti. Kraliçe'nin hayatını kaybetmesiyle sosyal medyada Prenses Diana ile ilgili paylaşımlar yapılmaya başlandı. Paylaşımların ardından Lady Diana'nın neden öldüğü ve haaytı merak edilmeye başlandı. Peki, Prenses Diana kimdir? Lady Diana vefat sebebi... 
  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    PRENSES DIANA KİMDİR?

    Diana Frances Spencer, 1 Temmuz 1961'de İngiltere Norfolk'taki Sandringham yakınlarında doğdu.

    İngiltere'de soylu sınıfın bir üyesi olarak dünyaya geldi, Althorp Vikont'unun en küçük kızıydı.

    Anne ve babası 1969'da boşandıktan sonra sık sık ebeveynlerinin Northamptonshire ve İskoçya'daki evleri arasında seyahat etmek zorunda kaldı.
  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    Diana ilk olarak bir kolejde eğitim aldı. Ardından 1974'ten itibaren Kent bölgesinde yatılı okulda okudu.

    1977'te burayı terk ederek İsviçre'de bir okula kaydoldu, ertesi yılın Paskalya ayında da burayı bıraktı.

    Okul sonrası Londra'da dadılık yaptı. Bir anaokulunda asistanlıkla devam etti.

    Galler Prensi ile arkadaşlıklarının daha ciddi bir hal aldığına dair söylentiler yayılmıştı bile.

    Bu andan itibaren basın ve televizyonlar onu çevrelemeye ve her adımını takip etmeye başladılar.
  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    24 Şubat 1981'de Prens Charles ve Lady Diana Spencer, Buckingham Sarayı'nda nişanlandıklarını resmen açıkladılar.

    "Yüz yılın düğünü" olarak adlandırılan bir törenle, Diana ile Prens Charles, 29 Temmuz 1981'de St. Paul Katedrali'nde evlendi. Tören televizyonlarda gösterildi ve tüm dünyadan milyonlarca kişi tarafından izlendi.

    Buckingham Sarayı'ndan katedrale kadar 600 bin civarı kişi o anlara tanıklık etmek için toplandı.
  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    Diana her zaman büyük bir aile özlemi duydu. Evliliklerinin ilk yılında, 21 Haziran 1982'de oğlu Prens William dünyaya geldi.

    Çocuklarının, kraliyet teamülleri izin verdiği ölçüde "normal" bir şekilde yetişmelerini istedi.

    1984'ün 15 Eylül'ünde, William'ın bir kardeşi oldu: Prens Harry.

    Oğulları özel öğretmenler tarafından eğitilmedi, diğer çocuklarla birlikte okula gittiler. Diana çocuklarının gelişimine çok ilgili bir anne oldu.
  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    ABD'ye ilk resmi ziyaretinde Prenses, Beyaz Saray'da John Travolta ile dans etti.

    Diana'nın şöhreti gittikçe büyüdü. Bir moda ikonuna dönüşüyordu. Kıyafetleri her zaman ilgi odağıydı.

    Yardım kuruluşlarına ilgisi ve desteği de gittikçe görünür olmuştu.

    AIDS hastalarının durumunu yansıtmak adına önemli bir rol üstlenmişti. Onlarla el sıkışması, temasın tehlikeli olmadığı doğrultusunda kamuoyuna güçlü bir mesaj vermişti.
  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    1980'lerin sonundan itibaren Prens Charles ile ayrı yaşamlar sürmeleri, daha da görünür oldu.

    1992'deki resmi bir ziyaret sırasında Diana, Tac Mahal önünde tek başına poz veriyordu.

    Bu fotoğraf, çiftin resmiyette birlikte olmaya devam etseler bile, yollarını ayırmakta olduğunun ifadesi olarak görüldü.
  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    Ayrı geçen yılların ardından, Diana ile Charles 28 Ağustos 1996'da resmen boşandı.

    Ertesi yıl Haziran ayında 79 elbisesini açık artırmayla sattı ve yardım vakıfları için 4,5 milyon dolar topladı.

    Bu adım, geçmişle bağları koparmasını sembolize etti.

    Prenses 1997'de anti personel mayınların yasaklanması çağrısında bulundu. Aktivistler, Diana'nın kampanyaya katılımının "dönüm noktası" niteliğinde olduğunu söyledi.
  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    PRENSES DİANA NE ZAMAN VE NEDEN ÖLDÜ?

    Prenses Diana 31 Ağustos 1997 tarihinde ödü. 1997 yılında Dodi Al Fayed'le birkaç tatile çıktı. Ağustos ayında Akdeniz'de Dodi'nin 'Jonikal' yatında kaldı. Çok paparazzi kovaladığı için Diana ve Dodi Paris'e dönmeye karar verdi. Dodi'nin babasının otelinde kalmak istediler. 31 Ağustos sabah saat on iki buçukta Dodi'nin apartmanına gitmek için otelden çıktılar. Otelin arkasından çıktılar fakat paparazzi onları bekliyordu. Giderken şoför (Henri Paul) yolu şaşırdı ve karanlık bir tünelde kaza yaptı. Henri Paul ve Dodi al Fayed olay yerinde hayatını kaybetti. Paparazziler fotoğrafları çekerken ambulans geliyordu. 2 saat boyunca doktorlar Diana'nın hayatını kurtarmaya çalıştı. Saat dörtte Prenses Diana yaşamını yitirdi. Sadece Diana'nın koruma görevlisi, Trevor Rees-Jones hayatta kaldı.
  • Prenses Diana kimdir, öldüğünde kaç yaşındaydı? Prenses Diana neden öldü, ölüm nedeni nedir?

    Haberi duyduğunda Prens Charles, Earl Spencer ve Diana'nın kız kardeşleri İngiltere'den hemen Diana'nın yanına gitti. O sabah da Diana'nın cenazesi İngiltere'ye döndü. 6 gün resmi yas ilan edildi ve 6 Eylül 1997'de yapılan görkemli bir veda töreniyle Diana toprağa defnedildi. Ayrıca öldüğünde sarayın önüne yüzbinlerce not ve çiçek bırakıldı. Prens Harry bir not yazdı: "Mommy"(anneciğim) ve tabutuna bıraktı. 2.5 milyar kişi Diana'nın cenazesini izledi. İngiltere'de bütün kanallar cenazesini gösterdi. Bazı söylentilere göre Prenses Diana'nın ölümünün bir suikast olduğu düşünülmektedir. Ama bunu kanıtlayan bir delil ortaya çıkmamıştır.

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