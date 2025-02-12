22 Mart 2024'te kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Prenses Kate, geçtiğimiz ay kanseri yendiğini açıkladıktan sonra kraliyet etkinliklerine katılsa da eskisi kadar çok kamera önüne çıkmayacağı sinyalini BAFTA kararıyla duyurmuş oldu. Prenses Kate, kemoterapiyi tamamlamış ve resmi olarak görevlerine dönmüş olsa da halka açık etkinlik programı önceki yıllara göre azaltılmış durumda.