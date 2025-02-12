Prenses Kate ile Prens William BAFTA'ya katılmayacak: Kate Middleton'ın kanser sonrası programı eskisi gibi değil
Prenses Kate Middleton, kemoterapiyi tamamlamış ve resmi olarak görevlerine dönmüş olsa da halka açık etkinlik programı önceki yıllara göre azaltılmış durumda. Eşi Prens William ile birlikte, İngiliz sinemasının Oscar'ı sayılan BAFTA Ödülleri'ne katılmayacağını duyurdu
Galler Prensesi Kate Middleton'ın en unutulmaz moda anlarından bazıları, eşi Prens William'ın başkanlığını yaptığı Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi'nin yıllık kutlaması olan BAFTA Ödülleri'nde kırmızı halıda boy göstermesinden geldi.
Ancak 2025 BAFTA Ödülleri'ne, Prenses Kate havası yansımayacak. Çünkü Prenses Kate ile Prens William, 16 Şubat'taki ödül törenine katılmayacak.
Kensington Sarayı, kraliyet çiftinin bu yılki BAFTA töreninde yer almayacağını ve Prens William'ın önceden kaydedilmiş bir videosunun etkinlikte gösterileceğini duyurdu. Prens William ayrıca bugün Londra Sinema Akademisi'ni ziyaret edecek.
Aylarca devam eden kanser tedavisinin ardından Kate Middleton, yaptığı son açıklamada kanseri yendiğini ve iyileşme sürecine girdiğini duyurmuştu.
22 Mart 2024'te kanser tedavisi gördüğünü açıklayan Prenses Kate, geçtiğimiz ay kanseri yendiğini açıkladıktan sonra kraliyet etkinliklerine katılsa da eskisi kadar çok kamera önüne çıkmayacağı sinyalini BAFTA kararıyla duyurmuş oldu. Prenses Kate, kemoterapiyi tamamlamış ve resmi olarak görevlerine dönmüş olsa da halka açık etkinlik programı önceki yıllara göre azaltılmış durumda.
Prens William, akademinin başkanı olarak rolü gereği, genellikle eşiyle birlikte her yıl kırmızı halıda yer alıyordu. Çift, son olarak 2023'te kırmızı halıda birlikte boy göstermişti.
Prens William, eşinin karın ameliyatı geçirdiğinin duyurulmasından kısa bir süre sonra 2024'te BAFTA Ödülleri'ne tek başına katılmış, eşinin yokluğu için özür dilemişti.