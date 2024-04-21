Prenses Kate Middleton'ın son durumu
Kraliyet uzmanına göre Prenses Kate Middleton'ın kanser tedavisinde iyiye gidiliyor
Geçen ay kamuoyuna kanserle mücadele ettiğini açıklayan Prenses Kate Middleton'ın tedavisinde iyiye gidildiği öğrenildi. Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams'ın İngiliz basınına yaptığı açıklamaya göre, Prens William'ın son zamanlarda kamuoyuna çıkmasının amacı da kraliyet ailesinin normale döndüğünün sinyalini vermek.
42 yaşındaki Galler Prensesi, geçen ay karın ameliyatı sırasında keşfedilen, açıklanmayan bir kanser türü için 'koruyucu kemoterapi' göreceğini açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.
Açıklamada, Middleton'ın hastalık sürecinde kendisine destek olduğunu söylediği 41 yaşındaki eşi Prens William'ın artık görevinin başına geçtiği, perşembe günü İngiltere'nin Surrey kentindeki bir gıda dağıtım yardım kuruluşunda boy göstermesiyle ortaya çıktı. William ayrıca geçen hafta 10 yaşındaki en büyük oğlu Prens George ile futbol maçı izlerken görüldü.
Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams'a göre, her iki gezi de Prenses Kate'in tedavisinin planlandığı gibi gittiği ve istikrarlı bir ilerleme kaydettiği konusunda halka güvence vermek için bilinçli olarak tasarlandı. The Sun'a konuşan Fitzwilliams, "Kraliyet ailesi yaptıkları her şeyin öyle ya da böyle bir mesaj gönderdiğinin farkında. Bazı şeylerin aşağı yukarı normal şekilde devam ettiği mesajını veriyorlar" dedi.
Prenses Kate'in yanı sıra 75 yaşındaki Kral Charles da açıklanmayan bir kanser türüyle mücadele ediyor.
Charles'ın kamu görevlerinden de geri adım atmak zorunda kalması kraliyet ailesini zor duruma soktu. Ocak ayında Charles, prostat büyümesinin tedavisi için hastaneye kaldırılacağını belirten bir açıklama yayımlamıştı. Daha sonra doktorların bu operasyon sırasında kanser tespit ettiği belirtilmişti.
Prenses Kate'in kanser haberi, 16 Ocak'ta planlı bir ameliyat geçirdiği için Paskalya sonrasına kadar kamuoyundan uzak kalacağını açıklamasından kısa bir süre sonra gelmişti.
Tıpkı kayınpederinin durumunda olduğu gibi, doktorlar işlem ameliyat sırasında Prenses Kate'te kanseri keşfettiler ve onu kraliyet işlerinden uzaklaştırdılar.