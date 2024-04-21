Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton'ın son durumu - magazin haberleri

        Prenses Kate Middleton'ın son durumu

        Kraliyet uzmanına göre Prenses Kate Middleton'ın kanser tedavisinde iyiye gidiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2024 - 16:22 Güncelleme: 21.04.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçen ay kamuoyuna kanserle mücadele ettiğini açıklayan Prenses Kate Middleton'ın tedavisinde iyiye gidildiği öğrenildi. Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams'ın İngiliz basınına yaptığı açıklamaya göre, Prens William'ın son zamanlarda kamuoyuna çıkmasının amacı da kraliyet ailesinin normale döndüğünün sinyalini vermek.

        42 yaşındaki Galler Prensesi, geçen ay karın ameliyatı sırasında keşfedilen, açıklanmayan bir kanser türü için 'koruyucu kemoterapi' göreceğini açıklayarak herkesi şaşırtmıştı.

        2

        Açıklamada, Middleton'ın hastalık sürecinde kendisine destek olduğunu söylediği 41 yaşındaki eşi Prens William'ın artık görevinin başına geçtiği, perşembe günü İngiltere'nin Surrey kentindeki bir gıda dağıtım yardım kuruluşunda boy göstermesiyle ortaya çıktı. William ayrıca geçen hafta 10 yaşındaki en büyük oğlu Prens George ile futbol maçı izlerken görüldü.

        3

        Kraliyet uzmanı Richard Fitzwilliams'a göre, her iki gezi de Prenses Kate'in tedavisinin planlandığı gibi gittiği ve istikrarlı bir ilerleme kaydettiği konusunda halka güvence vermek için bilinçli olarak tasarlandı. The Sun'a konuşan Fitzwilliams, "Kraliyet ailesi yaptıkları her şeyin öyle ya da böyle bir mesaj gönderdiğinin farkında. Bazı şeylerin aşağı yukarı normal şekilde devam ettiği mesajını veriyorlar" dedi.

        4

        Prenses Kate'in yanı sıra 75 yaşındaki Kral Charles da açıklanmayan bir kanser türüyle mücadele ediyor.

        Charles'ın kamu görevlerinden de geri adım atmak zorunda kalması kraliyet ailesini zor duruma soktu. Ocak ayında Charles, prostat büyümesinin tedavisi için hastaneye kaldırılacağını belirten bir açıklama yayımlamıştı. Daha sonra doktorların bu operasyon sırasında kanser tespit ettiği belirtilmişti.

        5

        Prenses Kate'in kanser haberi, 16 Ocak'ta planlı bir ameliyat geçirdiği için Paskalya sonrasına kadar kamuoyundan uzak kalacağını açıklamasından kısa bir süre sonra gelmişti.

        6

        Tıpkı kayınpederinin durumunda olduğu gibi, doktorlar işlem ameliyat sırasında Prenses Kate'te kanseri keşfettiler ve onu kraliyet işlerinden uzaklaştırdılar.

        #Prenses Kate
        #Kate Middleton
        #kanser
        #kraliyet
        #Kral Charles
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Tokat'taki depremde kaplıca suyunun sıcaklığı arttı!
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Dünyanın en lüks 10 havalimanı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'a kritik ziyaret
        Eşini sırtında taşıdı
        Eşini sırtında taşıdı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Polisi tehdit edip silah çeken belediye temizlik işleri müdürü tutuklandı
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Hasan Arat, Habertürk'e konuştu!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        Seri katil Atalay Filiz'i yakalatan önemli detay!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        İki caninin para isteğini geri çevirince öldürüldü!
        "Annem hesabını soracak"
        "Annem hesabını soracak"
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Bölge bölge yazlık kiraları
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        Küresel ısınma çocukları hasta ediyor
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        TCMB Başkanı Karahan, Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        Tiktok neden yasaklanıyor?
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        "Herkese kendi hayatında mutluluklar"
        Buruk'un ilk 11'i!
        Buruk'un ilk 11'i!
        Bizim de Dormen'imiz var
        Bizim de Dormen'imiz var
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifası için yine sokaklarda
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk
        Çelişkilerle dolu bir güzellik ideali: Bronzluk