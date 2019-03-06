Erken yaşta evliliğin önü, yeniden açılacak mı?

Özellikle Roman vatandaşların çocuklarını erken yaşta evlendirmesiyle ortaya çıkan sorun nedeniyle yaklaşık 10 bin kişinin cezaevinde olduğunu dillendiren bazı milletvekilleri, bir seferliğine af getirilmesi için yasal değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

CHP’li milletvekillerinin de desteklediği bu değişiklik TBMM’den geçerse ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da onaylamasıyla hayata geçecek.

Bu konuda en sert tepkiyi Türk Ceza Kanunu’nun hazırlanmasında emeği geçen ünlü ceza hukukçusu Prof.Dr. Adem Sözüer gösterdi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sözüer, "Türkiye, tecavüzcüsüyle evlendirme kabusuna dönmemelidir" dedi.

Cinsel suç mağdurunu tecavüzcüsüyle evlendirip, tecavüzcüyü cezadan kurtarmanın insanlık dışı bir uygulama olduğunu vurgulayan Sözüer şunları söyledi:

"Eski Türk Ceza Kanununda yer alan bu uygulamaya ilişkin düzenleme 1889 İtalyan Ceza Kanunu’nun 352. Maddesinden alınmıştı. Bu uygulama ile cinsel suç mağdurları intihar veya ömür boyu tecavüzcüsüyle yaşamaya mahkum ediliyordu. Eski ceza kanundaki bu uygulama 1 Haziran 2005te yeni Türk Ceza Kanunu ile kaldırıldı. Ancak, Yargıtay 14-15 yaşındaki çocukların aileleri tarafından kanuna aykırı olarak evlilik adı altında bir araya getirildiği olaylarda, erkek çocuğu cinsel istismar suçundan dolayı mahkum eden kararlar veriyor. Aslında aileleri tarafından imam nikahı adı altında bir araya getirilen çocukların, cinsel istismardan mahkum edilmesi kanuna açıkça aykırı. Ama Yargıtay hem bu yanlış kararları veriyor hem de bu sorunun çözümü için eski kanundaki tecavüzcüyle evlendirmeyi geri getirin diyor."

"ÇOCUKLARIN İSTİSMARI MEŞRULAŞIR"

Çocukların tecavüzcüleriyle evlenmelerine vize verilirse ne olacak? Prof. Dr. Sözüer, bu konuda da şu görüşleri dile getirdi:

"Cinsel suç mağdurlarıyla faillerinin ‘evlenmeleri’, halinde, ceza soruşturma ve kovuşturmalarının veya hükmolunan cezanın infazının durdurulması, bilahare cezanın ortadan kaldırılması için bir kanun çalışması hazırlığı başlatıldı. Toplumun tepkisinden çekinildiği için, Yargıtay’ın yanlış içtihadının mağduru olan çocuklar ön plana çıkarılıyor. Cinsel suç mağdurunu tecavüzcüsüyle evlendirmek insan haysiyeti ile bağdaşmaz, çocuk cinsel istismarını meşrulaştırır. Ancak, haksız şekilde cezalandırılan çocukları, Yargıtay’ın yanlış içtihadından korumak için; akran çocuklar arasında cebir,tehdit veya hile olmaksızın gerçekleştirilen cinsel davranışların cezalandırılmayacağı kanuna açıkça yazılabilir. Bu hem kalıcı bir çözüm olur, hem de çocukları gerçek cinsel istismarcılardan korur. Türkiye, tecavüzcüyle evlendirme kâbusuna dönmemelidir."

CHP, ERKEN YAŞTA EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK MI YAKIYOR

2016 yılında, CHP’li vekillerin de desteğiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine erken yaşta evlenenlere ve evlendirenlere yönelik af düzenlemesi gündeme gelmiş, ancak kamuoyundan gelen tepkilerle gündemden kaldırılmıştı. Edinilen bilgilere göre, CHP’nin de destek vermesi halinde bu konu yeniden Meclis gündemine getirilecek.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in geçtiğimiz günlerde TBMM de düzenlediği basın toplantısında bu konuyu gündeme getirmesi üzerine “Erken yaşta evliliğe” CHP’nin de yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

Sertel, düzenlediği toplantıda, erken yaşta evlenenlerle ilgili de bir an önce adım atması çağrısını yapmıştı. Sertel, “Genç yaşta evlenenlere devlet resmi nikah yapmış, evlilik cüzdanı vermiş, 8-10 sene sonra da eşlerini cezaevlerine yollamış. Onların cezaevlerinde görüşmesine izin veriliyor. Erken yaşta evliliklerle ilgili bizim düşüncemiz denetimli olarak çıkarılsınlar. Şayet serbest kalan kişi, boşanırsa, eşine kötü muamele yaparsa daha ağır bir ceza alsınlar. Hemen hepsi resmi nikahlı ve birbirlerini sevdikleri için de erken yaşta evlenmişler. Sadece kocaları değil aileleri ve çocukları da cezalandırılıyor” açıklamasını yapmıştı.