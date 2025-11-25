Canan Karatay, 46 yıllık hayat arkadaşını kaybetti. Karatay'ın 1979 yılında evlendiği Dr. Ali Başak Karatay, bir süredir yaşadığı sağlık sorunlarının ardından hayatını kaybetti.

CENAZE TÖRENİ YARIN DÜZENLENECEK

Ali Başak Karatay'ın vefatına ilişkin Karatay ailesinden yapılan açıklamada, Dr. Ali Başak Karatay'ın 26 Kasım 2025 Çarşamba günü Moda Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Nakkaştepe Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedileceği bildirildi.

"EŞİME YANINDAYKEN BİLE HASRET DUYUYORUM"

Prof. Dr. Canan Karatay, geçmişte katıldığı bir programda eşine duyduğu sevgi ve bağlılığı şu sözlerle ifade etmişti: Eşime yanındayken bile hasret duyuyorum, bizi annelerimiz tanıştırdı.