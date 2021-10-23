Korkunç etki! Gebelikte içilen sigara çocukta tümör sebebi 0:00 / 0:00

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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) ile Avrasya Sağlık ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezince, düzenlenen "2. Uluslararası Çocuk ve Kadın Doğum Hastalıkları Kongresi" oturumlarla devam ediyor.

SBÜ Rektörü Erdöl, açılışta, anne ve çocuk sağlığının büyük önem arz ettiğini hatırlatarak alanında uzman bilim insanlarının buluştuğu kongreye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Covid-19 ile mücadelenin hız kesmeden devam ettiğini vurgulayan Erdöl, "Bugünlerde Covid-19'un özellikle çocuk yoğun bakımlardaki ölüm oranlarını ciddi oranlarda artırdığını görüyoruz. Buradan anne adaylarına gerek kendi sağlıkları gerekse yavrularının sağlıkları için aşı olmaları çağrısında bulunuyorum" diye konuştu.

Gebelikte sigara içiminin erken doğum, gebelik kayıpları, bebekte gelişme geriliği, düşük doğum ağırlığı ve ani bebek ölümlerine neden olduğunu aktaran Erdöl, anne, gebelikte sigara içimini bıraktığında bu sonuçlarda önemli bir iyileşme olduğunu dile getirdi

"GEBELİKTE İÇİLEN SİGARA ÇOCUKLARDA TÜMÖRE YOL AÇIYOR"

Erdöl, nikotinin bebeğin beyninde morfolojik ve fonksiyonel değişiklikler oluşturduğunu belirterek şunları kaydetti: "Gebelikte sigara içen annelerin çocuklarında dil öğrenmede zorluklar, düşük IQ, anksiyete, dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu bildirilmiştir. Annenin günlük içtiği sigara sayısı arttıkça dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromunun şiddeti de artmaktadır. Gebelikte sigara içimi bebekte metabolik bozukluklara da yol açmakta, obezite, diyabet ve hipertansiyon riskini artırmaktadır. Bu çocuklarda solunum yolu hastalıkları da artmakta, alt ve üst solunum yolu enfeksiyonları, bronşit, astım daha sık izlenmektedir. Akciğerler anne karnında gelişim evresinde nikotine maruz kaldığında akciğer hacmi ve büyüklüğü kısıtlanmakta, oksijen alımının sağlandığı alveolar yüzey azalmaktadır."

Erdöl, anne karnındaki bebek nikotine maruz kaldığında beyin tümörü, lösemi ve lenfoma riskinin arttığını, çocuklarda tümör gelişimine yol açtığını bildirdi.

Sigara içen annenin bebeğini de riske attığını aktaran Erdöl, "Buradan anne, babalara çağrıda bulunuyorum. Bundan sonra sigara içmemek mümkündür ve elinizdedir. Zararlı alışkanlıkları bırakmanın en kolay yolu hiç başlamamaktır. Ama bırakmak için de en doğru gün bugün, en doğru an bu andır" dedi.