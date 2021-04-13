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Prof. Kara: Mutlak gereken tam kapanmaydı ama ciddi bir kapanma işlemi yapıldı

Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın Teke Tek programında soruları yanıtlayan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmayı istiyorsak, tam kapanma mutlaka gereken, ama bu tam kapanma yapılabilir, yapılamaz veya ne oranda yapılabilir o biraz daha idarecilerin, biraz daha politika yapıcıların işi. Onlar da benim görebildiğim kadarıyla tam kapanma değil ama ciddi bir kapanma işlemi yapıldı" ifadelerini kullandı.

Prof. Kara: Mutlak gereken tam kapanmaydı ama ciddi bir kapanma işlemi yapıldı
HABERTURK.COM

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Habertürk TV'de Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı. Kara, gerekenin tam kapanma olduğunu ancak ciddi bir kapanma işlemine gidildiğini söyledi.

İşte Fatih Altaylı'nın konuyla ilgili soruları ve Prof. Dr. Ateş Kara'nın yanıtları:

FATİH ALTAYLI: "Bilim Kurulu üyesi olarak bugün sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklanan yeni kuralları, yeni yasaklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin kurul olarak önerdiklerinizle, açıklananlar arasında yüzde kaçlık fark var? Siz ne önerdiniz, ne oldu? Ne kadarı aksetti bugün açıklanan yasaklara?

PROF. ATEŞ KARA: Tam bir rakam vermek, yüzde vermek doğru olur mu onu bilmiyorum. Bizim tabii ki öncelikli; daha doğrusu tüm tüm doktor arkadaşlarımızın özellikle konuyla bilgisi olan arkadaşlarımızın önerdiği gibi aslında eğer biz salgında hızlı ve etkili bir hamleyi yapmayı istiyorsak, tam kapanma mutlaka gereken, asıl gereken. Ama bu tam kapanma yapılabilir, yapılamaz veya ne oranda yapılabilir o biraz daha idarecilerin, biraz daha politika yapıcıların işi. Onlar da benim görebildiğim kadarıyla tam kapanma değil ama ciddi bir kapanma işlemi yapıldı. Neredeyse geçen dönemlerde elde ettiğimiz o çok ciddi anlamda vaka düşüş sayılarını sağladığımız dönemlere yakın şekilde kısıtlamalar geldi. O bakımdan burada bir yüzde verilebilir mi, değer verilebilir mi, açıkçası bilemiyorum ama öyle bir değer vermek çok mümkün de değil.

ALTAYLI: Doğru olan tam kapanmaydı ama bu da bizim değerleri düşürdüğümüz dönemkine yakın bir kapanma? Sizce buna göre nasıl bir seyir izler salgın? Biz ne zaman biz tekrar Eylül'deki düşük sayıları görmeye başlarız?

KARA: Eylül'de de bizim rakamlarımız yüksekti. Bizim onun altına inmemiz lazım. Nisan ayında gördüğümüz ve o dönemde aldığımız önlemler ve Haziran ayına geçişteki dönemi yakalamamız lazım. Mümkün olduğu kadar da kaybımızın olmadığı, en aza indirecek şekilde hareket etmemiz lazım. Azalma trendini görmek için en erken bizim 10 güne ihtiyacımız var. Bunun devamını ve etkisini görebilmemiz için 3. ve 4. haftayı görmemiz gerekir.

ALTAYLI: Bu yasaklar ne kadar sürmeli? Mayıs ayının başında oldukça düşük sayılara gelmişti Türkiye. Sayılar hızla düştü. Şimdi o denli yüksek bir kapanma olmuyor ama Türkiye fena sayılacak bir kapanma yapmıyor. Bu yasakların ne kadar sürmesi lazım ki biz bunun kalıcı sonucunu görebilelim?

KARA: Sosyal yaşamımızı, toplumun yaşam kurallarını değerlendirmek gerekiyor. Yasakları söylerken şunu da eklememiz lazım; biz toplum olarak ne kadar uyabileceğiz? Şimdi bir kapanma yaşıyoruz. Kapanma döneminde başarıyı elde ediyoruz ama açılımımız hızlı olabiliyor. Bizim asıl sağlamamız gereken hızla kapanma dönemi ondan sonra bizim adım adım hareket edip önlemlerimizi değerlendirmemiz lazım. Eğitimimizi açık tutalım, onun sonrasında basamak basamak ilerleyelim. Hep birlikte maske, mesafeye maksimum özen gösterip, kalabalıkları en aza indirecek şekilde hareket etmemiz lazım. Kurallara uyduğumuz sürece sonucu görebiliyoruz.

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