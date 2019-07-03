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Haberlerİş-Yaşam

Profesör maaşı ne kadar oldu? 2019 Temmuz zammı emekli profesör maaşı

Çalışan profesör ve emekli profesör maaşlarına 2019 Haziran enflasyon oranının açıklanmasıyla birlikte yapılan zammın ardından yeni profesör maaşları merak ediliyor. 2019 Temmuz zammından sonra profesör maaşları ne kadar oldu? İşte konuyla ilgili detaylar...

Profesör maaşı ne kadar oldu?

2019'un ilk yarısınınn enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı. Haziran ayı enflasyon oranıyla beraber memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacağı ise merak konusu oldu. 2019 Temmuz ayı zammı sonrası güncel çalışan profesör ve emekli profesör aylıklarına dair merak edilenler haberimizde...

PROFESÖR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı enflasyon oranını açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)'nin yüzde 5.01 arttığı bildirildi. Buna bağlı olarak SSk ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 5.01 zam yapılacak. Memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 6 oranında zam yapılacak.  Bunun sonucunda profesör ve emekli profesör maaşlarına da yüzde 6 oranında zam yapılmış olacak.

2019 TEMMUZ ÇALIŞAN VE EMEKLİ PROFESÖR MAAŞLARI

Memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 6'lık zammın ardından Ocak ayından bu yana 6.787 lira olan emekli profesör maaşı, yılın geri kalanında 7.195 liraya yükselecek. Ocak ayından bu yana 10.100 olan çalışan profesör maaşı ise artık 10.707 lira aylık alacak.

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