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Profesyonel liglerde bu sezonun en uzun galibiyet serisi Giresunspor'un

TFF 1. Lig'in lideri Giresunspor, son 9 karşılaşmayı da kazanarak, bu sezon profesyonel liglerde en fazla üst üste maç kazanan takım olmayı başardı

Profesyonel liglerde bu sezonun en uzun galibiyet serisi Giresunspor'un

Teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde ligde 13 maçtır bileği bükülmeyen Karadeniz temsilcisi, ligde kazandığı son 9 karşılaşmada da sadece bir gol yedi, rakip ağlara da 18 gol gönderdi.

Yeşil-beyazlı takım, Süper Lig, TFF 1. Lig, Misli.com 2. Lig ve 3. Lig'deki takımları da geride bırakarak profesyonel liglerde en çok üst üste maç kazanan takımı oldu.

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Eyüpspor, 8 maç üst üste kazanarak Giresunspor'un ardından en çok maç kazanan ikinci takım olurken, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta ise Manisa 7 maç art arda kazandı.

"AMACIMIZ SERİYİ DEVAM ETTİRMEK"

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başı yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen galibiyet serisi yakalamayı başardıklarını söyledi.

Her maça final havasıyla baktıklarının altını çizen Keleş, "Kazanmak istiyoruz, bunu da bir şekilde sağlıyoruz. Zaman zaman iyi oyun da sergilemiyoruz, netice için mücadele ediyoruz. Bunun sonuçlarını da son maçlarda almayı başardık." dedi.

Keleş, 9 maç üst üste kazanmayı birliktelikle başardıklarını ifade ederek, "Takım uyumu sağladık, iyi çalışıyoruz, çok emek harcıyoruz. Kadro sıkıntısı da çok çektik, devre arasında transfer yapamadık, kart cezalısı oyuncularımız var, ama ona rağmen güzel bir seri yakaladık. Amacımız bu seriyi devam ettirebilmek." değerlendirmesinde bulundu.

Ligde son 9 maçta 1 kez gol yediklerini dile getiren Keleş, şunları kaydetti:

"Biz takım halinde savunma yapıyoruz, bunu oturttuk. Gol yememek bizim için önemliydi. Bu da tüm takımın başarısı. Bunun yanında atmamız gerekiyor, hücumsal olarak da birçok pozisyona giriyoruz, her maç gol atıyoruz. İyi bir averaj yakaladık, bunu sezon sonuna kadar devam ettirmek istiyoruz. Oyun disiplinimizi aynı şekilde devam ettirmek istiyoruz. Kazanabildiğimiz kadar puanları kazanıp önümüzdeki maçlarda kredimizi artırmayı amaçlıyoruz."

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