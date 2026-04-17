        Haberler Ekonomi Para

        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu toplantısındaki ifadelerine dair Bloomberg HT'ye açıklamalarda bulundu. Aran, "Enflasyonla mücadele programına dönük açıklamalarımın yansımasında tercüme hataları var. Bu programı ilk günden bu yana destekliyorum. Noksanlıklarına rağmen enflasyonun ana sorun olduğunu ve önceliğin de bu olması gerektiğini söylüyorum. Bu konjonktür normalleşene kadar yeni bir denge noktasında oluşacak, reel sektör ve sanayide kırılganlığın artmasını önleyecek bir program revizyonu öneriyorum" dedi

        Giriş: 17 Nisan 2026 - 10:05 Güncelleme:
        İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, ekonomi programına dönük olarak yaptığı açıklamalara dair Bloomberg HT’ye konuştu.

        LeadWorld İş ve Ekonomi Forumu’nda yaptığı konuşmadaki ifadelerinin olduğundan daha sert yansıdığını, bağlamından koptuğunu ve tercüme hataları içerdiğini söyleyen Aran, “Biliyorsunuz, ben bu programı ilk gününden bu yana destekliyorum. Noksan kısımlarına da zaman zaman dikkat çekiyorum. Ancak tüm noksanlıklarına rağmen enflasyonun ana sorun olduğunu ve önceliğin de enflasyonla mücadele olması gerektiği konusunda hemfikir olduğumu belirtiyorum” dedi.

        Aran, şöyle devam etti: Toplantıda yaptığım konuşmada, içinde bulunduğumuz savaş ortamında, petrol fiyatlarının geldiği seviyelerde enflasyonla mücadele programını yürütmenin artık imkânsız hal aldığını, bedelinin çok daha ağır hale geldiğini söyledim. Belki de enflasyonla mücadele programı yanında sanayi ve teknoloji bakanlığının çizdiği stratejik ürün ve odak alanları etrafında HITT-30 programı paralelinde bir dönüşüm programına geçmeyi tartışmanın doğru olabileceğini belirttim. Bunu tartışıp, iletişimini kurabilirsek bir süre enflasyonun bu seviyelerde kalacağını kabul edip yeni bir programa geçebiliriz dedim. Bu doğru aksettirilmedi.

        Aran kendi önerisinin doğru bağlamını ise şu şekilde özetledi: Bu konjonktür normalleşene kadar yeni bir denge noktasında oluşacak, reel sektör ve sanayide kırılganlığın artmasını önleyecek bir program revizyonu öneriyorum. Ama ayrıca kalıcı olarak da yüksek katma değere dönük program için takviye yapılması gerektiğini söylüyorum.

        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        Diyarbakır'da kaydedildi! Kısa sürede yakalandı!
        MHP Teşkilatı feshedildi
        "Fatih Terim'i F.Bahçe'ye almak istedim"
