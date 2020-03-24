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KoronavirüsKoronavirüs salgını, Avrupa ve ABD'de olduğu gibi Türk otomotiv sanayisinde de geçici olarak fabrika kapatmalara neden olmuştu.

Benzer adımlar, lastik üreticileri tarafından da atılmaya başlandı.

PrometeonPrometeon Türkiye'den yapılan açıklamada, CovidCovid-19 pandemisiylepandemisiyle (salgın) ilgili olarak çalışanlarının güvenliğini artırmak amacıyla geçtiğimiz haftalarda alınan önlemlerin kapsamını genişletildiği ve bu doğrultuda İzmit fabrikasındaki üretime 1-12 Nisan tarihleri arasında geçici olarak ara verileceği bildirildi.

Açıklamada, kararın Türkiye’deki çalışanlar ve müşteriler için, CovidCovid-19 (koronavirüskoronavirüs) pandemisininpandemisinin gelişiminin sürekli izlenmesinin ardından yerel ve uluslararası otoritelerin yönlendirmelerine de paralel olarak alındığı kaydedildi.

Şirketten yapılan açıklamada, "PrometeonPrometeon iş ortakları ile birlikte, müşterilerinin bu dönemdeki ihtiyaçlarına yanıt verecek yeterli ürün stokuna sahip bulunmaktadır. Depo, nakliye ve saha satış operasyonlarımızın yanı sıra yasal ve sözleşmelere bağlı yükümlülüklerimizi de gereklilikler çerçevesinde yerine getirmeye devam etmekteyiz. Bununla birlikte; çalışanlarımız, yetkili bayilerimiz ve tedarikçilerimizin sağlığı ve esenliği için her türlü gerekli önlemi almayı sürdürüyoruz" denildi.

Türkiye otomotiv sanayisinde son 2 hafta içinde Toyota, Honda, Ford Otosan, Türk Traktör, Mercedes-Benz Türk ve Otokar gibi üreticiler üretimlerine ara verdiklerini açıkladı.

PrometeonPrometeon ise, lastik üreticileri arasında üretimini askıya alan ilk firma oldu.

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