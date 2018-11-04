Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Güler, sektörün ihtiyacı olan ihracat ve uluslararası iş birlikleri için 7 bölge ve 3 kıtada dernek temsilcilikleri kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Türkiye’nin 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracatına 5 milyar dolarlık katkıda bulunacağız.” dedi.

GENEL KURUL 10 KASIM'DA



PROMOTÜRK’ten yapılan açıklamaya göre derneğin 10 Kasım’da yapılacak olan genel kurulu öncesi İstanbul'da Aday Tanıtım Toplantısı düzenlendi. Dernek üyeleri ve çok sayıda sektör temsilcisinin katılımıyla düzenlenen toplantıda konuşan Güler, yeni dönemde başkanlığa seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri sıraladı. Sektör için eğitim faaliyetlerinde bulunan bir yapı kurmayı planladığını aktaran Güler, “Hem sektöre, hem de ülkeye katkısı olacağına inandığımız Promotürk Akademi ile sektörün ihtiyacı olan kalifiyeli personel ihtiyacına cevap verecek eğitim ve programlar düzenleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.





'TAKAS YÖNTEMİ OLUŞTURACAĞIZ'

Nakit sıkıntısı yaşayan firmalara destek olmak için parasız ticaret anlamına da gelen barter sistemiyle, firmaların stokunda biriken ürünleri ve nakit sıkıntısı yaşayan sektör üyeleri arasında bir takas yöntemi oluşturacaklarını belirten Güler, şunları kaydetti:

“Globalleşen dünyada sektörün ihtiyacı olan ihracat ve uluslararası iş birlikleri için 7 bölge ve 3 kıtada dernek temsilcilikleri kurarak, Türkiye’nin 2023 hedefi olan 500 milyar dolarlık ihracatına 5 milyar dolarlık katkıda bulunacağız.”





GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ