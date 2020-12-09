HABERTURK.COM

Peugeot, Citroen ve Opel'in sahibi Groupe PSA, hafif ticari araçlarında elektrikli versiyonlara geçmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamaya göre, tamamen elektrikli hafif ticari modeller Peugeot e-Partner, Citroën ë-Berlingo, Opel Combo-e ve Vauxhall Combo-e 2021 yılı içinde piyasa sunulacak.

Avrupa’daki hafif ticari araç portföyünün yüzde 100’ünü 2021’in bitiminden önce elektrikli hale getirecek PSA, 2019’dan beri yeni modellerinin hepsinde tamamen elektrikli ya da şarj edilebilir hibrit versiyonları tüketicilerin beğenesine sunuyor. Grubun 2025 hedefinin ise, tamamen elektrikli bir portföy ortaya koymak olduğu belirtiliyor.

Verilen bilgiye göre, 2020’de orta van modellerinin (D-Van) ve büyük van modellerinin (E-Van) elektrikli türlerini piyasaya sürmelerini takiben Peugeot, Citroën, Opel ve Vauxhall markaları 2021’de küçük van tiplerinin (B-Van) ve ilgili yolcu araçlarının da tamamen elektrikli türleriyle ürün yelpazelerini tamamlayacaklar.

Öte yandan, elektrikli küçük vanlar ve akü paketlerinin Vigo tesisinde (Galiçya, İspanya),elektrikli motorların Tremery’de (Fransa) ve şanzıman dişlilerinin Valenciennes’de (Fransa) bir araya getirileceği de edinilen bilgiler arasında.

PSA, araçların teknik özelliklerini ile de bilgiler paylaştı. Buna göre, eCMP platformundan gelen güç aktarım mekanizması, 100kW’a kadar güç çıkışına olanak tanıyan su soğutmalı 50kWh elektrikli akü, 100kW/136bg elektrikli motor ve iki güç seviyesinde çalışabilen araç içi şarj aygıtından (tek-fazlı 7.4kW ve üç-fazlı 11kW) meydana geliyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Groupe PSA Hafif Ticari Araçlar İşletme Birimi Kıdemli Başkan Yardımcısı Xavier Peugeot, "Küçük vanların ve ilgili yolcu araçlarının bu tamamen-elektrikli türleriyle elektriğe geçiş atağına devam ediyoruz ve şimdi de performanstan hiçbir taviz vermeden tamamen elektrikli HTA portföyünü sunuyoruz" dedi.