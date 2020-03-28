Koronavirüse en çok o ülkeler çare arıyor

HABERTURK.COM

Yaklaşık 2 hafta önce koronavirüs sebebiyle fabrikalarındaki üretime ara veren Fransız otomotiv üreticisi PSA, üretime yeniden başlama planlarına karşı sendika muhalefeti ile karşılaştı.

Avrupa'daki üretime sınırlıda olsa yeniden başlamaya hazırlanan üreticiye karşı çıkan işçi sendikaları, söz konusu plana karşı çıkarak, açılış tarihi için henüz erken olduğunu belirtiyor.

Sendika yetkililerinden yapılan açıklamada, Avrupa'da koronavirüs salgınındaki zirve seviyenin henüz görülmediği ve bu yüzden de işçilerin sağlığının riske girebileceği kaydedildi.

PSA'nın Fransa'nın kuzeyindeki Valenciennes ve Douvrin tesislerinde 3 Nisan'a kadar çarkları yeniden döndürmek istediği aktarılıyor. Şirketin, tarihi erteleyip ertelemeyeceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

AVRUPA'DA ÜRETİMİ DURDURMUŞTU

PSA, Opel'in Almanya'daki, Vauxhall'in İngiltere'deki ve Peugeot, Citroen ve DS'in de Fransa ile İspanya'daki tesislerini 16 Mart'ta geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Şirketin o tarihte yaptığı açıklamada, fabrikaların açılış tarihi 27 Mart olarak bildirilmişti. Markanın Çin'deki üretimi de sınırlı olarak başlamış durumda.

Öte yandan, geçtiğimiz aylarda Fiat Chrysler ile birleşmek için el sıkışan PSA'dan, koronavirüs salgını yüzünden sektörün darbe yemesine rağmen birleşme planının yürürlükte olduğu yönünde de açıklama geldi.

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