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Geçtiğimiz Haziran ayında, sahibi olduğu Opel markasının Torbalı ilçesinde yer alan arazisine yatırım yapacağını açıklayan Groupe PSA Türkiye, İzmir Torbalı lokasyonunda yapılandırılan yedek parça deposunun faaliyetine başladığını duyurdu.

Türkiye ekonomisi ve pazarına inandıklarını açıklayan Groupe PSA Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, deponun dört markaya hizmet verdiğini vurguladı.

Cornuaille, Groupe PSA’nın sahibi olduğu Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarıyla birlikte yatırımlarına ve büyümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bu yılın başında Peugeot, Citroën ve DS markalarına ait İstanbul’daki depoların Torbalı’ya taşınma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte tüm Groupe PSA markaları için merkez depo haline gelen tesisin, yapılan yeni yatırımlarla, kapasitesi ve kullanım oranı artırıldığı belirtiliyor.

Toplam 18 bin metrekarelik kapalı alana ve 45 bin referansı stoklayabilme kapasitesine sahip lojistik merkezin, Türkiye geneline yayılmış sekiz Distrigo platformuna günlük sevkiyat yapan yeni bir yapıya dönüştürüldüğü ve tesiste, markalara ait ithal parçaların yanı sıra, yurtiçinden tedarik edilen yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin de stoklandığı bildirildi.

Torbalı'da 1990 yılında devreye giren Opel fabrikasında üretim 1993 yılına kadar devam etmişti. İlerleyen yıllarda montaj işlemlerinin yapıldığı tesis 2000 yılında kapanmış ve Opel Türkiye'nin yedek parça deposu haline gelmişti.

2017 yılında Opel'i General Motors'tan satın alan PSA, İzmir'deki tesisin de yeni sahibi oldu.

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