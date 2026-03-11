Canlı
        Haberler Bilgi Spor PSG- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? PSG- Chelsea maçı hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi son 16 turu

        PSG- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta? PSG- Chelsea maçı hangi kanalda?

        Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda PSG, Chelsea ile kozlarını paylaşıyor. Parc des Princes'de oynanacak dev maç öncesinde, PSG- Chelsea maçının saati ve yayıncı kuruluşu gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "PSG- Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Giriş: 11.03.2026 - 12:11
        1

        Devler Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda PSG, Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Fransız devi PSG, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp İngiliz ekibini eli boş göndermek istiyor. Chelsea ise zorlu deplasmanda güzel sonuç alarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, "PSG- Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte PSG- Chelsea maçı muhtemel 11'leri...

        2

        PSG- CHELSEA MAÇI NE ZAMAN?

        PSG- Chelsea maçı 11 Mart Çarşamba bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

        3

        PSG- CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Parc des Princes Stadyumu'nda oynanacak mücadele Tabii Spor 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

        4

        PSG MUHTEMEL 11

        Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Zaire Emery, Vitinha, Joao Neves, Kvaratskhelia, Barcola, Dembele

        5

        CHELSEA MUHTEMEL 11

        Jörgensen, James, Fofana, Chalobah, Cucurella, Caicedo, Santos, Palmer, Neto, Fernandez, Pedro

        6

        RÖVANŞ NE ZAMAN?

        Chelsea- PSG rövanş mücadelesi 17 Mart Salı günü 23.00'te Stamford Bridge'de oynanacak.

