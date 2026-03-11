Devler Ligi'nde heyecan son 16 turu maçları ile sürüyor. Bu kapsamda PSG, Chelsea ile karşı karşıya geliyor. Fransız devi PSG, ev sahibi olmanın avantajını kullanıp İngiliz ekibini eli boş göndermek istiyor. Chelsea ise zorlu deplasmanda güzel sonuç alarak rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Peki, "PSG- Chelsea Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte PSG- Chelsea maçı muhtemel 11'leri...