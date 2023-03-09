Sezon başında da adı sıklıkla PSG ile anılan Zinedine Zidane'ın yeniden çalışmaya başlamak istediği belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceğinin henüz belli olmaması sebebiyle Real Madrid ihtimalinin de Zidane için masada bulunduğu ifade edildi.