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PSG'de yeniden Zinedine Zidane sesleri

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Bayern Münih'e elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Fransız devi Paris Saint-Germain'de yeni sezon çalışmalarına şimdiden başlandı.

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  • PSG'de yeniden Zinedine Zidane sesleri

    İspanyol basınından Marca'nın haberine göre; PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlığının ardından futbol danışmanı Luis Campos ve teknik direktör Christophe Galtier'in koltukları sallanmaya başladı.
  • PSG'de yeniden Zinedine Zidane sesleri

    Özellikle PSG taraftarları Zinedine Zidane'ın takımın başına geçmesi için oldukça istekli.
  • PSG'de yeniden Zinedine Zidane sesleri

    Sezon başında da adı sıklıkla PSG ile anılan Zinedine Zidane'ın yeniden çalışmaya başlamak istediği belirtilirken, Carlo Ancelotti'nin Real Madrid'deki geleceğinin henüz belli olmaması sebebiyle Real Madrid ihtimalinin de Zidane için masada bulunduğu ifade edildi.

     
  • PSG'de yeniden Zinedine Zidane sesleri

    Katar ile güçlü ilişkileri bulunan Fransız teknik adamın Paris Saint-Germain için kapıları kapatmadığı ifade edilirken, bu birlikteliğin gerçekleşmesi halinde takım yönetimindeki tüm gücü elinde almak isteyen Zidane ile Luis Campos'un birlikte çalışma ihtimalinin düşük olduğuna yer verildi.

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