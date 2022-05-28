Paris Saint-Germain, geçtiğimiz günlerde Real Madrid'e gitmesi beklenen Kylian Mbappe'yi ikna edip Fransız yıldızın kontratını uzatmıştı. PSG'nin takımın bir diğer süperstarı Neymar'ı satmak istediği ortaya çıktı.

ESPN'e göre; 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Neymar'ı satmak isteyen PSG, takımı gençleştirmeyi planlıyor.

222 milyon euro ile tarihin en çok bonservis bedeli ödenen oyuncusu olan Neymar'ı Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin radarında olduğu aktarıldı. Yıllık 35 milyon euro maaş alan Brezilyalı oyuncunun maliyeti ise İngiliz ekibini düşündürüyor.

Paris Saint-Germain'in Neymar'ın yerini Barcelona ile sözleşmesi biten Ousmane Dembele ile doldurmak istediği konuşuluyor.