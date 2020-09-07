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PTT Kargo saat kaçta açılır, kaçta kapanır? PTT Kargo çalışma saatleri

PTT'nin bir yan kuruluşu olan PTT Kargo çalışma saatleri birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Bu sebeple bizde PTT Kargo saat kaçta açılıyor? ve PTT Kargo saat kaçta kapanıyor? Soruları merak ediliyor. İşte yanıtları...

PTT Kargo saat kaçta açılır

Osmanlı tarihinden beri birçok farklı alanlarda hizmet veren PTT, uzun süredir PTT Kargo ile de yapılan gönderileri alıcılarına ulaştırmaktadır. 1840 yılında Posta Nezareti yani bakanlığı olarak İstanbul’da kurulan PTT, 1939 yılında da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlanmıştır. Ayrıca 3 Temmuz 2008 yılından itibaren Anonim Şirket çatısı bünyesinde kargo taşımacılığı hizmeti de verilmeye başlanmıştır. Kargo göndermek isteyen vatandaşlar PTT Kargo’nun çalışma saatlerini merak ederek araştırıyor. Peki, PTT Kargo saat kaçta açılıyor? PTT Kargo saat kaçta kapanıyor? İşte PTT Kargo 2020 açılış ve kapanış saatleri ile ilgili merak edilenler.

PTT Kargo Çalışma Saatleri Nedir?

PTT Kargo, hafta içi her gün sabah 08:30 ile akşam 17:30 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Corona Tedbirleri Çerçevesinde PTT Kargo Çalışma Saatleri Nedir?

PTT Kargo Corona tedbirleri kapsamında çalışma saatlerinde hiçbir değişiklik yapmadan hizmet vermeye deva etmiş ancak şubeler bünyesinde hijyen kuralları açısından önlemler almıştır.

PTT Kargo Öğle Saati Açık mı?

Öğle arası şubeler aralıksız olarak hizmete devam etmektedir ancak öğle arası gönderi kabulü bulunmamaktadır.

PTT Kargo Hafta Sonu Açık mı?

PTT Kargo genel Müdürlüğü Cumartesi açıktır sabah 09:00 ile 19:30 saatleri arasında hizmet verir ancak PTT Kargo şubeleri hafta sonu yani cumartesi ve Pazar günleri kapalı olduğu için hizmet vermez.

PTT Kargo Resmi Tatil Günleri Açık mı?

PTT Kargo Dini bayramlarda ve resmi tatil günlerinde kapalı olmasından dolayı hizmet vermemektedir.

PTT Kargo İletişim Bilgileri

Şirket Unvanı: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi

Sorumlu Kişi: Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Üst Yönetim Kurulu

PTT Kargo Genel Müdürlük: Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi, No:2 06101 Ulus-Altındağ /Ankara

PTT Kargo Genel Müdürlük Telefonu: 0312 509 50 00

PTT Kargo Genel Müdürlük Faks Numarası: 0312 30951 44

PTT Kargo Çağrı Merkezi Numarası: 444 1 788

İnternet Adresi: https://www.ptt.gov.tr/

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