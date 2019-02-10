Puan durumuna, Spor Toto Süper Lig 21. hafta maçlarının başlamasıyla birlikte futbolseverlerin ilgisi yoğun oldu. Süper Lig'in 21. haftası bu akşamki Galatasaray ile Trabzonspor arasında oynanan derbi ile devam etti. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Trabzonspor'u 3-1'lik skor ile mağlup etti. İşte TFF 21. hafta puan durumu ve maç sonuçları...

SÜPER LİG 21. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 21 13 6 2 32 11 21 45 2.GALATASARAY A.Ş. 21 11 6 4 41 23 18 39 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 21 10 6 5 40 26 14 36 4.EVKUR YENİ MALATYASPOR 21 9 7 5 33 23 10 34 5.TRABZONSPOR A.Ş. 21 9 6 6 37 30 7 33 6.ATİKER KONYASPOR 21 8 9 4 28 22 6 33 7.KASIMPAŞA A.Ş. 20 9 2 9 38 34 4 29 8.ANTALYASPOR A.Ş. 21 8 5 8 22 30 -8 29 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 20 7 7 6 28 27 1 28 10.GÖZTEPE A.Ş. 21 8 1 12 23 27 -4 25 11.AYTEMİZ ALANYASPOR 21 7 4 10 20 26 -6 25 12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 21 6 7 8 18 27 -9 25 13.BURSASPOR 21 4 12 5 19 21 -2 24 14. FENERBAHÇE A.Ş. 21 5 8 8 22 28 -6 23 15.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 21 4 10 7 25 30 -5 22 16.MKE ANKARAGÜCÜ 20 6 2 12 17 35 -18 20 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 21 3 9 9 19 27 -8 18 18.AKHİSARSPOR 20 4 5 11 20 35 -15 17

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 21. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI