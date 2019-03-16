Puan durumu nasıl? sorusu futbolseverler tarafından araştırılıyor. Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçları dünkü karşılaşmayla başlarken, bugünkü 5 önemli maçla da devam etti. Futbolseverler de güncel puan durumundaki son tabloyu merak ediyor. TFF Spor Toto Süper Lig 26. hafta maçları ile birlikte puan durumu şöyle:

PUAN DURUMU - SPOR TOTO SÜPER LİG 26. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 25 17 6 2 40 12 28 57 2.GALATASARAY A.Ş. 25 14 7 4 52 25 27 49 3.BEŞİKTAŞ A.Ş. 26 13 8 5 51 34 17 47 4.TRABZONSPOR A.Ş. 26 12 7 7 45 36 9 43 5.ATİKER KONYASPOR 26 8 11 7 32 30 2 35 6.ANTALYASPOR A.Ş. 26 10 5 11 29 41 -12 35 7.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 26 8 10 8 37 33 4 34 8.EVKUR YENİ MALATYASPOR 25 9 7 9 34 32 2 34 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 26 9 7 10 38 39 -1 34 10.KASIMPAŞA A.Ş. 26 10 4 12 44 48 -4 34 11.AYTEMİZ ALANYASPOR 26 10 4 12 28 33 -5 34 12.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 25 8 8 9 23 33 -10 32 13. FENERBAHÇE A.Ş. 26 7 10 9 32 37 -5 31 14.MKE ANKARAGÜCÜ 25 9 4 12 26 38 -12 31 15.BURSASPOR 25 5 13 7 22 28 -6 28 16.GÖZTEPE A.Ş. 26 8 3 15 26 34 -8 27 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 26 4 10 12 26 35 -9 22 18.AKHİSARSPOR 26 5 6 15 27 44 -17 21