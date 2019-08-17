Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. Zorlu ve kıyasıya mücadelenin başladığı Süper Lig'de ligin açılış maçlarında sürpriz skorlar dikkat çekti. İşte, Spor Toto Süper Lig 1. hafta maç sonuçları ve güncel puan durumu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 1. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.DEMİR GRUP SİVASSPOR 1 1 0 0 3 0 3 3 2.YUKATEL DENİZLİSPOR 1 1 0 0 2 0 2 3 3.ALANYASPOR 1 1 0 0 1 0 1 3 4.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 1 0 0 1 0 1 3 5.ANTALYASPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 6.FENERBAHÇE A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 7.GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 8.GÖZTEPE A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 9.KASIMPAŞA A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 10.KONYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 11.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 0 0 0 0 0 0 0 0 12.MKE ANKARAGÜCÜ 0 0 0 0 0 0 0 0 13.TRABZONSPOR A.Ş. 0 0 0 0 0 0 0 0 14.YENİ MALATYASPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 15.GENÇLERBİRLİĞİ 1 0 0 1 0 1 -1 0 16.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 1 0 0 1 0 1 -1 0 17. GALATASARAY A.Ş. 1 0 0 1 0 2 -2 0 18.BEŞİKTAŞ A.Ş. 1 0 0 1 0 3 -3 0

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI