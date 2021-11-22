Spor Toto Süper Lig 13. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 13. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|12
|9
|3
|0
|24
|11
|13
|30
|2.ATAKAŞ HATAYSPOR
|13
|8
|2
|3
|23
|10
|13
|26
|3.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|13
|7
|5
|1
|21
|10
|11
|26
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|13
|7
|3
|3
|20
|19
|1
|24
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|13
|7
|2
|4
|19
|16
|3
|23
|6.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|13
|6
|4
|3
|21
|16
|5
|22
|7.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|13
|7
|0
|6
|20
|16
|4
|21
|8.GALATASARAY A.Ş.
|13
|6
|3
|4
|19
|17
|2
|21
|9.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|13
|6
|2
|5
|21
|17
|4
|20
|10.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|13
|5
|4
|4
|20
|18
|2
|19
|11.ALTAY
|13
|5
|1
|7
|18
|21
|-3
|16
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|12
|4
|3
|5
|14
|16
|-2
|15
|13.YUKATEL KAYSERİSPOR
|12
|4
|3
|5
|17
|20
|-3
|15
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|13
|4
|3
|6
|15
|20
|-5
|15
|15.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|13
|2
|7
|4
|16
|15
|1
|13
|16.GZT GİRESUNSPOR
|13
|3
|4
|6
|8
|12
|-4
|13
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|13
|4
|0
|9
|12
|23
|-11
|12
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|12
|2
|3
|7
|11
|18
|-7
|9
|19.KASIMPAŞA A.Ş.
|13
|2
|3
|8
|13
|21
|-8
|9
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|13
|2
|1
|10
|11
|27
|-16
|7
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 13. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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