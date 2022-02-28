Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|27
|20
|6
|1
|51
|20
|31
|66
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|27
|14
|7
|6
|42
|29
|13
|49
|3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|27
|14
|4
|9
|39
|26
|13
|46
|4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|27
|12
|9
|6
|42
|27
|15
|45
|5.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|27
|12
|8
|7
|40
|34
|6
|44
|6.FENERBAHÇE A.Ş.
|26
|12
|7
|7
|40
|30
|10
|43
|7.AYTEMİZ ALANYASPOR
|27
|12
|7
|8
|49
|41
|8
|43
|8.ATAKAŞ HATAYSPOR
|27
|13
|3
|11
|42
|43
|-1
|42
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|27
|11
|6
|10
|33
|40
|-7
|39
|10.YUKATEL KAYSERİSPOR
|27
|10
|8
|9
|40
|40
|0
|38
|11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|27
|10
|6
|11
|34
|37
|-3
|36
|12.GALATASARAY A.Ş.
|27
|9
|8
|10
|37
|39
|-2
|35
|13.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|27
|8
|10
|9
|35
|34
|1
|34
|14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|27
|8
|8
|11
|28
|35
|-7
|32
|15.KASIMPAŞA A.Ş.
|26
|7
|8
|11
|36
|38
|-2
|29
|16.GZT GİRESUNSPOR
|27
|8
|5
|14
|27
|31
|-4
|29
|17.GÖZTEPE A.Ş.
|27
|7
|6
|14
|32
|41
|-9
|27
|18.ALTAY
|27
|7
|4
|16
|29
|41
|-12
|25
|19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|27
|6
|5
|16
|24
|48
|-24
|23
|20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|27
|4
|5
|18
|22
|48
|-26
|17
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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