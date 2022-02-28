Spor Toto Süper Lig 27. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...

SPOR TOTO SÜPER LİG 27. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.TRABZONSPOR A.Ş. 27 20 6 1 51 20 31 66 2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 27 14 7 6 42 29 13 49 3.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 27 14 4 9 39 26 13 46 4.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 27 12 9 6 42 27 15 45 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 27 12 8 7 40 34 6 44 6.FENERBAHÇE A.Ş. 26 12 7 7 40 30 10 43 7.AYTEMİZ ALANYASPOR 27 12 7 8 49 41 8 43 8.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 13 3 11 42 43 -1 42 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 27 11 6 10 33 40 -7 39 10.YUKATEL KAYSERİSPOR 27 10 8 9 40 40 0 38 11.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 27 10 6 11 34 37 -3 36 12.GALATASARAY A.Ş. 27 9 8 10 37 39 -2 35 13.DEMİR GRUP SİVASSPOR 27 8 10 9 35 34 1 34 14.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 27 8 8 11 28 35 -7 32 15.KASIMPAŞA A.Ş. 26 7 8 11 36 38 -2 29 16.GZT GİRESUNSPOR 27 8 5 14 27 31 -4 29 17.GÖZTEPE A.Ş. 27 7 6 14 32 41 -9 27 18.ALTAY 27 7 4 16 29 41 -12 25 19.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 27 6 5 16 24 48 -24 23 20.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 27 4 5 18 22 48 -26 17

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ