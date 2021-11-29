Spor Toto Süper Lig 14. hafta fikstürü ve güncel puan durumu futbolseverler tarafından merakla takip ediliyor. İşte, Süper Lig güncel maç sonuçları ve puan tablosu...
SPOR TOTO SÜPER LİG 14. HAFTA PUAN DURUMU
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.TRABZONSPOR A.Ş.
|14
|11
|3
|0
|29
|11
|18
|36
|2.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|14
|7
|5
|2
|23
|13
|10
|26
|3.ATAKAŞ HATAYSPOR
|14
|8
|2
|4
|23
|14
|9
|26
|4.AYTEMİZ ALANYASPOR
|14
|7
|3
|4
|20
|22
|-2
|24
|5.FENERBAHÇE A.Ş.
|13
|7
|2
|4
|19
|16
|3
|23
|6.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|14
|7
|1
|6
|20
|16
|4
|22
|7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|14
|6
|4
|4
|21
|18
|3
|22
|8.GALATASARAY A.Ş.
|14
|6
|4
|4
|19
|17
|2
|22
|9.ADANA DEMİRSPOR A.Ş.
|14
|5
|5
|4
|20
|18
|2
|20
|10.BEŞİKTAŞ A.Ş.
|14
|6
|2
|6
|21
|21
|0
|20
|11.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|14
|5
|3
|6
|18
|20
|-2
|18
|12.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|14
|5
|3
|6
|17
|21
|-4
|18
|13.ALTAY
|14
|5
|2
|7
|18
|21
|-3
|17
|14.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|14
|3
|7
|4
|20
|15
|5
|16
|15.GZT GİRESUNSPOR
|14
|4
|4
|6
|12
|12
|0
|16
|16.YUKATEL KAYSERİSPOR
|14
|4
|4
|6
|18
|22
|-4
|16
|17.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR
|14
|4
|1
|9
|12
|23
|-11
|13
|18.GÖZTEPE A.Ş.
|13
|2
|4
|7
|12
|19
|-7
|10
|19.KASIMPAŞA A.Ş.
|14
|2
|4
|8
|13
|21
|-8
|10
|20.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
|14
|3
|1
|10
|12
|27
|-15
|10
Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.
SÜPER LİG 14. HAFTA MAÇ SONUÇLARI VE FİKSTÜRÜ
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