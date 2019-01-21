Puan durumu, Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçları bu akşamki karşılaşmalarla sona erecek. Süper Lig'in 18. haftası aynı zamanda ikinci devrenin de başladığı anlamına geliyor. İkinci devre Akhisar Beşiktaş maçı ile başlarken gözler bu akşamki Bursaspor Fenerbahçe maçına çevrilmiş durumda. İşte TFF 18. hafta puan durumu ve maç sonuçları

PUAN DURUMU - 18. HAFTA

O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 18 11 5 2 26 10 16 38 2.GALATASARAY A.Ş. 18 9 5 4 36 21 15 32 3.EVKUR YENİ MALATYASPOR 18 9 5 4 29 18 11 32 4.KASIMPAŞA A.Ş. 17 9 2 6 37 28 9 29 5.TRABZONSPOR A.Ş. 18 8 5 5 34 26 8 29 6.BEŞİKTAŞ A.Ş. 18 8 5 5 31 24 7 29 7.ATİKER KONYASPOR 18 7 7 4 25 21 4 28 8.ANTALYASPOR A.Ş. 18 8 4 6 19 21 -2 28 9.DEMİR GRUP SİVASSPOR 18 6 6 6 24 25 -1 24 10.GÖZTEPE A.Ş. 18 7 1 10 20 22 -2 22 11.BURSASPOR 17 4 9 4 17 17 0 21 12.AYTEMİZ ALANYASPOR 18 6 3 9 15 22 -7 21 13.İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR 18 5 5 8 15 25 -10 20 14.MKE ANKARAGÜCÜ 18 6 2 10 17 32 -15 20 15.AKHİSARSPOR 18 4 5 9 20 29 -9 17 16.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 18 3 7 8 17 24 -7 16 17.FENERBAHÇE A.Ş. 17 3 7 7 16 24 -8 16 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 17 1 9 7 19 28 -9 12

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır. SÜPER LİG 18. HAFTA FİKSTÜRÜ VE MAÇ SONUÇLARI 18.01.2019 20:30 AKHİSARSPOR 1 - 3 BEŞİKTAŞ A.Ş.