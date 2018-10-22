Spor Toto Süper Lig'de 9. hatfa heyecanı yaşanıyor. 19 Ekim itibariyle Galatasaray Bursaspor maçı ile başlayan heyecan bugün oynanacak Trabzonspor Erzurumspor mücedelesi ile devam edecek. Bu hafta Galatasaray ve Fenerbahçe'nin berabere kalması ligde heyecanı daha da arttırdı. Beşiktaş ve Başakşehir rakiplerini yenerek 3 puanı kaptılar. Peki Spor Toto Süper Lig'de puan durumu nasıl?

SPORT TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇLARI

19.10.2018 20:30 GALATASARAY A.Ş. 1 - 1 BURSASPOR

20.10.2018 13:30 KASIMPAŞA A.Ş. 5 - 0 AKHİSARSPOR

20.10.2018 16:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 1 - 0 KAYSERİSPOR

20.10.2018 19:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR 0 - 0 FENERBAHÇE A.Ş.

21.10.2018 13:30 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 1 - 1 ATİKER KONYASPOR

21.10.2018 16:00 MKE ANKARAGÜCÜ 1 - 0 EVKUR YENİ MALATYASPOR

21.10.2018 16:00 AYTEMİZ ALANYASPOR 0 - 1 ANTALYASPOR A.Ş.

21.10.2018 19:00 GÖZTEPE A.Ş. 2 - 0 BEŞİKTAŞ A.Ş.

22.10.2018 20:00 TRABZONSPOR A.Ş. - BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR

SPOR TOTO SÜPER LİG 9. HAFTA PUAN DURUMU

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY A.Ş. 9 6 1 2 17 10 7 19 2.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 9 5 3 1 13 4 9 18 3.KASIMPAŞA A.Ş. 9 6 0 3 22 15 7 18 4.ANTALYASPOR A.Ş. 9 5 1 3 12 14 -2 16 5.BEŞİKTAŞ A.Ş. 9 4 3 2 15 12 3 15 6.GÖZTEPE A.Ş. 9 5 0 4 12 11 1 15 7.TRABZONSPOR A.Ş. 8 4 1 3 17 11 6 13 8.ATİKER KONYASPOR 9 3 4 2 15 13 2 13 9.MKE ANKARAGÜCÜ 9 4 1 4 9 9 0 13 10.EVKUR YENİ MALATYASPOR 9 3 3 3 11 10 1 12 11.AYTEMİZ ALANYASPOR 9 4 0 5 6 13 -7 12 12.DEMİR GRUP SİVASSPOR 9 2 4 3 12 15 -3 10 13.BURSASPOR 9 1 6 2 6 8 -2 9 14.KAYSERİSPOR 9 2 3 4 7 11 -4 9 15.FENERBAHÇE A.Ş. 9 2 3 4 6 10 -4 9 16.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 9 1 5 3 11 11 0 8 17.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 8 1 2 5 6 11 -5 5 18.AKHİSARSPOR 9 1 2 6 9 18 -9 5

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