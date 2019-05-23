Son dönemin en popüler oyunlarından olan Player Unknown’s Battle Grounds’un (PUBG) ücretsiz sürümü PUBG Lite, resmi olarak bugün Türkiye’de oynanabilir hale geldi. 9 Mayıs’ta PUBG Lite’ın Türkiye ön kayıt sürecini başlatan PUBG Corp, oyunu 21-22 Mayıs tarihlerinde ön indirmeye açmıştı.

Ön kayıt sürecinde 300 binden fazla oyunseverler tarafından kayıt yaptırılan PUBG Lite’ın Türkiye’ye girişiyle ilgili olarak PUBG’den yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs’a kadar ön kayıt yaptırarak, oyun içi yeni sürpriz eşyalar kazanan oyunseverler, e-postalarına gelen ürün kuponlarını bugünden (23 Mayıs'tan) itibaren oyuna giriş yaparak kullanabilecekler.

Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle inen 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Son hayatta kalanın kazandığı PUBG Lite, tüm PC ve dizüstü bilgisayarlarda ücretsiz olarak oynanabilecek.

3 FARKLI HARİTA VE ANTRENMAN MODU

PUBG Lite’ta oyuncular tarafından seçilebilecek 3 farklı harita (Erangel, Miramar ve Sanhok) ve bir de ‘Antrenman Modu’ bulunuyor. Her bir haritanın farklı özelliklere sahip olması, oyuncuların farklı bir oyun stili ve taktikle oynamasını gerektiriyor. Antrenman Modu ise oyunseverlerin oyundaki çeşitli öğelere alışmasına olanak sağlıyor. Oyunseverler, stiline ve tercihinize göre, oyunda “Üçüncü Şahıs Perspektifi” veya “Birinci Şahıs Perspektifi”nden oluşan 2 farklı perspektiften birini seçebiliyor.

FARKLI OYUN MODLARI

Oyunu, tek başınıza ya da bir takımın parçası olarak oynayabiliyorsunuz. ‘Squad’ oynamak istiyorsanız, takım arkadaşlarınızdan zorlu anlarda yardım talep edip, daha taktiksel bir şekilde rakip ile karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Oyunda yer alan modlar şunlar:

Solo: Tek başınıza oynayın, 99 solo oynayan rakibe karşı.

Squad: 4 kişiden oluşan bir grupla oynayın, 3 arkadaş ile ya da rastgele oyuncular ile 24 diğer Squad rakibe karşı.

Solo Squad: Tek başınıza oynayın, diğer solo ya da squad oyunculara karşı.

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Her modern PC ve dizüstü bilgisayarda oynanabilen PUBG Lite oyunu için minimum ve tavsiye edilen gereksinimler ise şöyle:

Minimum Sistem Gereksinimi Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimi İşletim Sistemi Windows 7/8/10 64 bit Windows 7/8/10 64 bit İşlemci Intel Core i3 2,4 GHz Intel Core i5 2,8 GHz Bellek 4 GB 8 GB Grafik işlemci Intel HD Graphics 4000 NVIDIA GeForce GTX 6600

veya

AMD Radeon HD 7870 Depolama alanı 4 GB DirectX sürümü DirectX 11



