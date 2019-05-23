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PUBG Lite resmi olarak Türkiye’ye geldi

HABERTURK.COM

Player Unknown’s Battle Grounds’un (PUBG) ücretsiz sürümü PUBG Lite, Türkiye’de resmen kullanıma açıldı. İşte milyonlarca oyunseverin merakle beklediği PUBG Lite’ın özellikleri ve sistem gereksinimleri...

PUBG Lite Türkiye

Son dönemin en popüler oyunlarından olan Player Unknown’s Battle Grounds’un (PUBG) ücretsiz sürümü PUBG Lite, resmi olarak bugün Türkiye’de oynanabilir hale geldi. 9 Mayıs’ta PUBG Lite’ın Türkiye ön kayıt sürecini başlatan PUBG Corp, oyunu 21-22 Mayıs tarihlerinde ön indirmeye açmıştı.

Ön kayıt sürecinde 300 binden fazla oyunseverler tarafından kayıt yaptırılan PUBG Lite’ın Türkiye’ye girişiyle ilgili olarak PUBG’den yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs’a kadar ön kayıt yaptırarak, oyun içi yeni sürpriz eşyalar kazanan oyunseverler, e-postalarına gelen ürün kuponlarını bugünden (23 Mayıs'tan) itibaren oyuna giriş yaparak kullanabilecekler. 

Türkiye’de milyonlarca oyuncuya sahip olan Battle Royale türündeki oyunda, bir adaya paraşütle inen 100 oyuncu, buldukları eşya, silah ve mühimmatı kullanarak hayatta kalmaya çalışıyor. Son hayatta kalanın kazandığı PUBG Lite, tüm PC ve dizüstü bilgisayarlarda ücretsiz olarak oynanabilecek.

3 FARKLI HARİTA VE ANTRENMAN MODU

PUBG Lite’ta oyuncular tarafından seçilebilecek 3 farklı harita (Erangel, Miramar ve Sanhok) ve bir de ‘Antrenman Modu’ bulunuyor. Her bir haritanın farklı özelliklere sahip olması, oyuncuların farklı bir oyun stili ve taktikle oynamasını gerektiriyor. Antrenman Modu ise oyunseverlerin oyundaki çeşitli öğelere alışmasına olanak sağlıyor. Oyunseverler, stiline ve tercihinize göre, oyunda “Üçüncü Şahıs Perspektifi” veya “Birinci Şahıs Perspektifi”nden oluşan 2 farklı perspektiften birini seçebiliyor.

FARKLI OYUN MODLARI

Oyunu, tek başınıza ya da bir takımın parçası olarak oynayabiliyorsunuz. ‘Squad’ oynamak istiyorsanız, takım arkadaşlarınızdan zorlu anlarda yardım talep edip, daha taktiksel bir şekilde rakip ile karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Oyunda yer alan modlar şunlar:

Solo: Tek başınıza oynayın, 99 solo oynayan rakibe karşı.

Squad: 4 kişiden oluşan bir grupla oynayın, 3 arkadaş ile ya da rastgele oyuncular ile 24 diğer Squad rakibe karşı.

Solo Squad: Tek başınıza oynayın, diğer solo ya da squad oyunculara karşı.

MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Her modern PC ve dizüstü bilgisayarda oynanabilen PUBG Lite oyunu için minimum ve tavsiye edilen gereksinimler ise şöyle:

 

Minimum Sistem Gereksinimi

 Tavsiye Edilen Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi

Windows 7/8/10 64 bit

Windows 7/8/10 64 bit

 

İşlemci

Intel Core i3 2,4 GHz

Intel Core i5 2,8 GHz

 

Bellek

4 GB

8 GB

 

Grafik işlemci

Intel HD Graphics 4000

NVIDIA GeForce GTX 6600 
veya 
AMD Radeon HD 7870

 

Depolama alanı

4 GB

 

DirectX sürümü

DirectX 11


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