PUBG Mobile zombi modu güncellemesi sonunda geldi. PUBG Mobile çılgınları bu güncelleme ile telefonları ellerinden düşürmeyecek gibi duruyor. Bu güncelleme uzun zamandır bekleniyordu. Peki PUBG Mobile güncellemesinde neler var?

PUBG Mobile zombi modu 0.11.0 güncelleme notları

– Oyuna sınırlı süre için Zombie: Survive Till Dawn oyun modu eklendi.

– Vikendi haritası için yeni hava durumu olan ay ışığı eklendi

– Oyuncu bilgileri ve bağlantılarının görüntülendiği Connection adlı bir alan oyuna eklendi.

– Pandemic Treasure eklentisiyle beraber artık Resident Evil 2 kostümlerini kullanabileceksiniz.

– Resident Evil 2 ana menü müziği oyuna eklendi.

– Oyunun birinci yılını doldurmasının şerefine birçok avatar, özel eşya ve farklı kozmetik ürünler oyuna eklendi.

– SMG’ler saldırı tüfekleri savaş modunda artık iki kat mermi ile gelecekler.

PUBG Mobile güncellemesi nasıl yapılır?

Cihazınızdaki her bir uygulamaya ilişkin güncellemeleri ayarlamak için:

Otomatik İndirmeler'i veya Uygulama Güncellemeleri'ni açma

Otomatik İndirmeler'i açtıktan sonra, iPhone, iPad, iPod touch aygıtınızda veya bilgisayarınızda App Store, iTunes Store veya Apple Books'tan satın aldığınız tüm öğeler diğer tüm aygıtlarınıza otomatik olarak indirilir. Uygulamalar için Otomatik Güncellemeler'i de açabilirsiniz.Google Play Store uygulamasını açın.

Menü Uygulamalarım ve oyunlarım'a dokunun.

Güncellemek istediğiniz uygulamayı seçin.

Diğer'e dokunun.

"Otomatik güncelle" seçeneğinin yanındaki kutuyu işaretleyin.

iPhone, iPad veya iPod touch'ınızda

Ayarlar > [adınız] > iTunes ve App Store'a dokunun.

Otomatik olarak indirilmesini istediğiniz içeriği açın.

Müzikler, uygulamalar veya kitaplar ve sesli kitaplar için tüm aygıtlarınızda Otomatik İndirmeler'i açtıktan sonra, herhangi bir aygıtta App Store, iTunes Store veya Apple Books'tan yeni satın aldığınız tüm öğeler tüm aygıtlarınıza otomatik olarak indirilir.

Uygulamalar için Otomatik Güncellemeler özelliğini kullanmak istiyorsanız Güncellemeler'i açın. Aygıtınızdaki uygulamaların yayınlanan yeni sürümleri aygıtınıza otomatik olarak indirilir.

Ayrıca, iPhone veya iPad Wi-Fi + Cellular aygıtınızda Otomatik İndirmeler'in hücresel ağ üzerinden yapılmasını açabilir ya da kapatabilirsiniz. Ayarlar > [adınız] > iTunes ve App Store'a gidip Hücresel Veri'yi Kullan seçeneğini açın veya kapatın. Hücresel Veri indirmelerinde dosya büyüklüğü en fazla 150 MB olacak şekilde sınırlanmıştır.