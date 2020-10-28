Selim Karahan skarahan@haberturk.com

Dünyanın en popüler oyunları arasında yer alan PlayerUnknown’s Battlegrounds'un (PUBG) yapımcısı Güney Koreli Krafton halka arz için hazırlıklara başladı. Firma halka arz için Mirae Asset Daewoo, Credit Suisse, Citigroup ve JPMorgan'ı yetkilendirdi.

Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre halka arzla 9 milyar dolarlık hisse satılması bekleniyor. Güney Kore tarihinin bu en büyük halka arzı gerçekleşirse Krafton'un piyasa değeri de 26 milyar dolar olacak. PUBG Mobile'ın 700 milyondan fazla indirilip 3 milyar dolar gelir yarattığı düşünüldüğünde bu hedefin tutması olası görünüyor.

Eğer beklendiği gibi Krafton'un halka arzı 9 milyar dolar büyüklüğe ulaşırsa, bu dünya tarihindeki en büyük 21. halka arz olacak. Oyun sektörünün ise lideri konumuna yükselecek. 2011'de Zynga'nın çok konuşulan halka arzında 1 milyar dolar toplandığı göz önüne alınırsa, Krafton'un halka arzının sektör açısından önemi daha net anlaşılıyor.

TARİHİN EN BÜYÜK 25 HALKA ARZI:

Sıra Şirket Borsa Sektör Yıl Halka arz büyüklüğü (milyar $) 1 Saudi Aramco Tadawul Enerji 2019 25.6 2 Alibaba New York Teknoloji 2014 21.7 3 SoftBank Tokyo Teknoloji 2018 21.3 4 NTT Mobile Tokyo İletişim 1998 18.1 5 Visa New York Teknoloji/Finans 2008 17.8 6 AIA Hong Kong Finans 2010 17.8 7 ENEL SpA New York Eenerji dağıtım 1999 16.4 8 Facebook Nasdaq Teknoloji 2012 16 9 General Motors New York Otomotiv 2010 15.7 10 ICBC Hong Kong Finans 2006 13.9 11 Deutsche Telekom New York İletişim 1996 13 12 Alibaba Hong Kong Teknoloji 2019 11.2 13 Dai-ichi Mutual Life Tokyo Finans 2010 10.9 14 AT&T New York İletişim 2000 10.6 15 Rosneft Moskova Enerji 2006 10.4 16 Agricultural Bank Hong Kong Finans 2010 10.4 17 Glencore Londra Madencilik 2011 10 18 Japan Tobacco Tokyo Tüketici ürünü 1994 9.5 19 Hengshi Mining Hong Kong Madencilik 2013 9.3 20 Bank of China Hong Kong Finans 2006 9.2 21 Agricultural Bank Şanghay Finans 2010 8.9 22 Kraft Foods New York Gıda 2001 8.7 23 Japan Airlines Tokyo Havacılık 2012 8.5 24 Electricite De France Paris Enerji dağıtım 2005 8.3 25 Uber New York Teknoloji 2019 8.1

Tabii bu sıralama Alibaba'nın online ödeme platformu Alipay'i de bünyesinde barındıran finansal teknoloji şirketi Ant Group'un beklenen haka arzıyla değişecek. Yüzde 11'lik hisse karşılığında 34.5 milyar dolar kaynak toplanması beklenen halka arzın, Aramco'yu geçerek dünyanın en büyüğü olması bekleniyor.

9 AYDA 51 ARZ GERÇEKLEŞTİ

Oyun sektöründe son yıllarda önemli bir hareket yaşanıyor. Geçtiğimiz ay popüler oyun motoru sağlayıcısı Unity 1.3 milyar dolarlık bir halka arz gerçekleştirdi. Halka arz sonucu firmanın piyasa değeri ise 13.6 milyar dolar oldu.

InvestGame verilerine göre yılın ilk 3 çeyreğinde dünya genelinde oyun geliştiricileri ve platformlarının halka arz büyüklüğü 9.2 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde halka arz dışında, sektörde 6.6 milyar dolarlık satın alma gerçekleşti. Bunun yanında oyun şirketleri 4.6 milyar dolarlık yatırım aldı. Oyun sektöründe 9 ayda 51 halka arz ve 132 satın alma gerçekleşti.

BECKHAM'IN ORTAĞI OLDUĞU ESPOR ŞİRKETİ BORSAYA GİRDİ

Söz konusu yatırımların 685 milyon dolarını espor firmaları aldı. Bu ay başında espor alanında dikkat çekici bir gelişme de yaşandı. Guild Esports isimli firma Londra Borsası'nda işlem gören ilk espor firması oldu. Halka arz büyüklüğü 20 milyon sterlinle çok büyük sayılmasa da bu arz sektör için önemli bir mihenk taşı oldu. Yüzde 4.78'i dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham'a ait olan Guild Esports FIFA, Fortnite, and Rocket League gibi oyunların turnuvalarında boy gösteriyor.

GELİRLER 159 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Oyun sektöründe yaşanan hareketliliğin nedeni sektörün koronavirüsle beraber büyümesini hızlandırması. Araştırma şirketi Newzoo'nun son yayımladığı rapora göre dünya genelinde 2020 yılında oyun sektörünün toplam gelirlerinin yüzde 9.3 artışla 159.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

2023'TE OYUNCU SAYISI 3 MİLYARI BULACAK

Bunun 77 milyar dolarının mobil oyunlardan geleceği tahmin ediliyor. Mobil oyun gelirleri 2019'a göre yüzde 13 artacak. PC oyunlarından sağlanan gelir yüzde 4.8 artışla 36.9 milyar dolar, konsol oyunlarından sağlanan gelir ise yüzde 6.8 artışla 45.2 milyar doları bulacak. Aynı rapora göre 2023 yılında dünyada oyun oynayan kişi sayısının 3 milyarı aşacak gelirler ise 200 milyar dolara ulaşacak.