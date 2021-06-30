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Purplebixi kimdir, kaç yaşında? Purplebixi gerçek adı ne, nereli? Purplebixi hakkında bilgiler

Ünlü Twitch yayıncılarından biri olan 23 yaşında Purplebixi, bu akşam İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir yayın gerçekleştiriyor. İşte Purplebixi hakkında bilgiler...

Purplebixi kimdir, kaç yaşında? Purplebixi gerçek adı ne, nereli? Purplebixi hakkında bilgiler

Ünlü Twitch fenomeni Purplebixi, Ekrem İmamoğlu'nu yayınına konuk ediyor. Purplebixi, internet kariyerine YouTube ile başladı ve daha sonra Twitch'te yayın yapmaya başladı. İşte hakkında merak edilenler...

PurpleBixi Kimdir?

Twitch kullanıcı adıyla PurpleBixi’nin gerçek adı Bahadır Telci‘dir. Bahadır 1998 yılının 18 Eylül tarihinde doğmuştur. 23 yaşındadır. Başak burcu erkeğidir. Ayrıca memleketi Erzurum‘dur. Fakat buna karşın şu anda bilindiği kadarıyla İzmir’de yaşamaktadır.

Okuduğu okul ise Ege Üniversitesi‘dir. Burada Halkla İlişkiler okumaktadır. Birazdan ayrıntılı olarak değineceğiz fakat belirtmeliyiz ki kendisi büyük çoğunlukla Twitch’i sohbet tarzında kullanmaktadır. Yani genellikle izleyicileri ile karşılıklı fikir alışverişi yapmaktadır.

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