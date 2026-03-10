"Pusetteki bebeğe zarar verdi" iddiasına soruşturma
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Mezitli ilçesindeki markette bir kadının, pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı
Giriş: 10.03.2026 - 01:28
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.
Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.
