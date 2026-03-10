Canlı
        "Pusetteki bebeğe zarar verdi" iddiasına soruşturma | Son dakika haberleri

        "Pusetteki bebeğe zarar verdi" iddiasına soruşturma

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, merkez Mezitli ilçesindeki markette bir kadının, pusetteki bebeğe zarar verdiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 01:28
        "Pusetteki bebeğe zarar verdi" iddiasına soruşturma

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Atatürk Mahallesi'ndeki markette bir kadının, alışveriş yapan annesinin yanında pusette duran bebeğin yüzüne eliyle zarar verdiği iddiasıyla sosyal medyada paylaşılan video üzerine açıklama yaptı.

        Açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

