Putin, AB ile görüştü

İHA

Rusya'nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa Birliği (AB) Konsey Başkanı Charles Michel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Donbass Cumhuriyetleri’ni korumak için Rus özel askeri operasyonunun yürütülmesiyle ilgili durumun yanı sıra sivilleri tahliye etmeye yönelik adımlar insani yönleriyle görüşüldü."

"Rusya Devlet Başkanı, AB yönetiminin, gelişmeleri alenen değerlendirirken, Ukrayna ordusunun dünkü canice ve insanlık dışı eylemini, Donetsk’in merkezindeki meskun mahalleye çok sayıda sivil can kaybına yol açan misket mühimmatlı füze saldırısını görmezden geldiğine özellikle dikkat çekti." denildi.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında yürütülen ve Rus taleplerinin dikkate alınarak sürdürüldüğü müzakerelere ilişkin temel değerlendirmede bulundu. Aynı zamanda Kiev'in karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulma konusunda ciddi bir tavır sergilemediği de kaydedildi." ifadeleri kullanıldı.