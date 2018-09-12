Geçmişte Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korumalığını yapan Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkomutanı Viktor Zolotov, Navalni'nin geçen ay yayınladığı bir videoda Zolotov da dahil olmak üzere Ulusal Muhafızlar liderlerinin yolsuzluğa bulaştığını iddia eden video hakkında hesap vermesi gerektiğini söyleyerek düelloya davet etti. "Anlaşılan kimse sana sağlam bir tekme atmamış. Seni düelloya davet ediyorum. Sadece birkaç dakikada senden sulu bir biftek yapacağım."

Navalni geçen ay yayınladığı bir videoda Zolotov da dahil olmak üzere Ulusal Muhafızlar liderlerinin yolsuzluğa bulaştığını söylemişti. Videodaki iddialar arasında askerlere düşük kaliteli gıda alınması, fiyatının pahalı gösterilmesi ve aradaki farkın zimmete geçirilmesi vardı.

Rusya'nın en popüler muhalif liderleri arasında yer alan Navalni, protestoları düzenleyen yasaları çiğnediği gerekçesiyle hapiste bulunuyor. Navalni'nin bu yılki devlet başkanlığı seçimine hakkındaki bir yolsuzluk hükmü nedeniyle katılmasına izin verilmemişti.

Rusya ordusundan bağımsız olan ve ülkenin iç güvenliğini sağlamak, gerektiğinde toplumsal olayları bastırmak için kurulmuş olan 350 bin civarında asker barındırdığı tahmin edilen ve doğrudan Putin'e bağlı bulunan Ulusal Muhafızlar hesabından yapılan bu paylaşım hakkında görüşleri sorulan Putin'in sözcüsü Dmitry Peskov ise Zolotov'un görüşlerini desteklediğini fakat videonun bir fiziksel tehdit sayılamayacağını söyledi.

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