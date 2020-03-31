Bu da Karadeniz usulü korona tedbiri!

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da koronavirüs hastalarını ziyaret ettiği hastanenin başhekiminin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Putin geçen hafta Moskova Bölgesi'ne bağlı Kommunarka kentine giderek koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi ziyaret etmişti. Rusya Devlet Başkanı'nın hastanede görüştüğü başhekim Denis Protsenko'ya koronavirüs tanısı koyulduğu açıklandı.

Başhekimin koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov bir açıklama yaptı. Peskov, Putin'e düzenli olarak koronavirüs testlerinin yapıldığını ve her şeyin yolunda olduğunu belirtti.

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"NEDEN EL SIKIŞMAYA DEVAM EDİYOR BİLMİYORUM"

Öte yandan geçtiğimiz günler Kremlin Sözcüsü Peskov Putin'in neden el sıkışmayı sürdürdüğüne ilişkin soruya, "Nedenini bilmiyorum, size açıklayamam. O bunu yapmaya devam ediyor. Elbette, gerekli tüm önlemler ve dezenfeksiyona uyarak" şeklinde cevap vermişti.