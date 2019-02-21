Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın 19877 tarihli Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF)çekilme kararını sert dille eleştirerek, Rusya'ya karşı yapılan asılsız suçlamalara dayandığını söyledi.

Füze konuşlandırma konusunda ilk adımı Rusya'nın atmayacağını belirten Putin, ABD'nin anlaşmayı ihlal ettiğini savundu. Putin, ABD'nin füze konuşlandırması durumunda Rusya'nın da benzer adımı atacağını ifade etti. Putin "Onlar ilk önce füzelerle ilgili kendileri sinsi planlar geliştiriyor ve ardından çıkıp Rusya'yı ihlalle suçlayarak çekileceklerini açıklıyorlar. Bunu kabul edemeyiz. Rusya Avrupa'da orta menzilli nükleer silahlar konusunda olabilecek her türlü gelişmeye karşılık verecektir. Bununla birlikte Rusya sadece füzelerin konuşlandırıldığı ülkeleri değil bu kararın alındığı toprakların da kendisini de hedef alacaktır" dedi.

ABD'nin hala eski dünya mantığıyla düşündüğünü söyleyen Putin, "Amerikan yönetimi bizimle silahlar konusunda üstünlük yarışını kazanamayacağını idrak edene dek, nereye kadar gidecekse biz gitmeye hazırız. Örneğin geliştirdiğimiz yeni bir füzenin müjdesini verebilirim. Adı 'Zirkon'. Bu füze deniz, kara ve havadan atılabilecek. Öncelikle tüm savaş gemilerimize yerleştirilecek. Bin kilometre menzili bulunan bu füze de hipersonik. Hedefe sesin 9 misli hızla (9800 km) süratle ilerliyor. Avlamayı denesinler de görelim" diye konuştu.

TSIRKON HİPERSONİK DENİZ FÜZESİNİ ANLATTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Tsirkon" hipersonik deniz füzesinin 9 mach hızında olacağını ve uçuş uzaklığının 1000 kilometreden fazla olacağını söyledi.

Putin, federal meclis konuşmasında yaptığı açıklamada, "Şu anda çalışmaları başarıyla giden ve planlanan sürede tamamlanacak yeni bir silahtan bahsedeceğim. Hem deniz, hem de kara hedeflerini yok etme gücüne sahip 'Tsirkon' hipersonik füzesinin hızı 9 mach ve uçuş uzaklığı 1000 kilometreden fazla olacak" ifadesini kullandı.

Putin, füzenin denizaltı ve denizüstü gemilerinde kullanılmasının ön görüldüğünü belirtti.

Putin, konuşmasında "Tüm bunlar bizim için masrafsız olacak" dedi.

ELEKTRONİK VİZE UYGULAMASI

Putin, turizmi teşvik için vize rejimini kolaylaştırmak üzere elektronik vizelerin kullanılmaya başlanacağını söyledi.

Rusya'nın demografik sorun yaşadığına dikkati çeken Putin, "Doğum oranı düşüyor. Rusya, 2023-2024'te doğal nüfus artışını yakalayabilecektir. Aileye önem vererek doğum oranının artışını sağlamamız lazım." dedi.

Putin, Rusya'da yoksulluk oranının düşürüleceğine işaret ederek "Geçen sene yoksul sayısı yaklaşık 40 milyondu. Bu sene bu rakam 19 milyona düştü. Yoksulluk sorununu halletmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

Ayrıca Putin, Rusya'nın altın ve döviz rezervlerinin bu seneki dış ve ticari borçlarını kapattığını söyledi.