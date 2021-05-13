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Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir okula silahlı saldırının ardından açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı toplantıda okulların güvenlik protokollerini gözden geçirme ve sivillerin silah sahipliği üzerindeki denetimi sıkılaştırma emri verdi.

Bireysel silah mülkiyetine ilişkin sert önlemlerin alınması ve buna uyulması gerektiğini dile getirdi. Uyulmaması takdirinde yetkililerin eylemlerinden sorumlu olacağını sözlerine ekledi.

Kazan’daki silahlı saldırının ardından 7 öğrenci ve içlerinde bir öğretmenin olduğu 2 okul çalışanı toplam 9 kişi hayatını kaybetti. 20’den fazla kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşında genç çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganın 2 ay tutuklamasına karar verildi. Diğer saldırgansa olay anında vuruldu.

Vladimir Putin, video konferans aracılığıyla hükûmet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, "Trajedi kesinlikle hepimizi sarstı, tüm Rusya bu zor günlerde Kazan sakinleri ile Tataristan'ın yanında.’’ ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, hükûmet toplantısında yaptığı açıklamada yaralı üç çocuğun durumunun ciddi olduğunu aktardı.

Putin, Rusya Ulusal Muhafızları Başkomutanı Zolotov’dan silah sahipliği düzenlemeleri için acil öneri getirmesi talimatı verdi. Talimat kapsamında silah sahiplenme yaşının 21’e çıkartılacağı tahmin ediliyor.

Rusya’da okullara yönelik silahlı terör saldırılarının nadir olduğu biliniyor, şu zamana kadar ülkedeki en büyük okul saldırısı 334 kişinin ölümüne neden olan Beslan katliamı.