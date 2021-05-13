Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünya
ABONE OL

Putin’den silah kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik talimat geldi

Rusya’ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başkenti Kazan’da bir okula düzenlenen silahlı saldırı sonrasında açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bireysel silahlanma ve güvenlik protokollerine ilişkin katı önlemler alacağını açıkladı.

Putin’den silah kontrolünü sıkılaştırmaya yönelik talimat geldi
Genel

Rusya’ya bağlı Tataristan’ın başkenti Kazan’da bir okula silahlı saldırının ardından açıklamalarda bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, perşembe günü yaptığı toplantıda okulların güvenlik protokollerini gözden geçirme ve sivillerin silah sahipliği üzerindeki denetimi sıkılaştırma emri verdi.

Bireysel silah mülkiyetine ilişkin sert önlemlerin alınması ve buna uyulması gerektiğini dile getirdi. Uyulmaması takdirinde yetkililerin eylemlerinden sorumlu olacağını sözlerine ekledi.

Kazan’daki silahlı saldırının ardından 7 öğrenci ve içlerinde bir öğretmenin olduğu 2 okul çalışanı toplam 9 kişi hayatını kaybetti. 20’den fazla kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 17 yaşında genç çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan saldırganın 2 ay tutuklamasına karar verildi. Diğer saldırgansa olay anında vuruldu.

Vladimir Putin, video konferans aracılığıyla hükûmet yetkilileriyle yaptığı toplantıda, "Trajedi kesinlikle hepimizi sarstı, tüm Rusya bu zor günlerde Kazan sakinleri ile Tataristan'ın yanında.’’ ifadelerini kullandı.

Rusya Sağlık Bakanı Mikhail Murashko, hükûmet toplantısında yaptığı açıklamada yaralı üç çocuğun durumunun ciddi olduğunu aktardı.

Putin, Rusya Ulusal Muhafızları Başkomutanı Zolotov’dan silah sahipliği düzenlemeleri için acil öneri getirmesi talimatı verdi. Talimat kapsamında silah sahiplenme yaşının 21’e çıkartılacağı tahmin ediliyor.

Rusya’da okullara yönelik silahlı terör saldırılarının nadir olduğu biliniyor, şu zamana kadar ülkedeki en büyük okul saldırısı 334 kişinin ölümüne neden olan Beslan katliamı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü
DÜNYACumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile ...
UNICEF Genel Direktörü: ‘‘Durum tehlikeli bir noktaya ulaştı.’’
DÜNYAUNICEF’ten Filistin açıklaması
İSRAİL BAYRAM DİNLEMEDİ! Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'ni bombaladı - Haberler
DÜNYAİsrail'den yeni saldırı!
Air France kazasında yargı yolu açıldı - Haberler
DÜNYAAir France kazasında yargı yolu açıldı
Panama'da 6 büyüklüğünde deprem
DÜNYAPanama'da 6 büyüklüğünde deprem
The Washington Post’un ilk kadın genel yayın yönetmeni: Sally Buzbee
DÜNYAThe Washington Post’un ilk kadın genel yayın ...
BELFAST KATLİAMI! Son dakika... 10 masum insan ölmüştü! İngiltere'den katliam özrü!
DÜNYA10 masum insan ölmüştü! İngiltere'den katliam özrü!
Everest'e tırmanan 2 dağcı öldü - Haberler
DÜNYAEverest'e tırmanan 2 dağcı öldü
Amerika’da Ohio eyaletinde aşı yaptırmaya teşvik için ilginç yöntem: 1 milyon dolarlık çekiliş
DÜNYAOhio eyaletinden 1 milyon dolarlık aşı teşvik ...
Savaş suçlusu Radovan Karadzic müebbet hapis cezasının geri kalanını İngiltere’de çekecek
DÜNYASavaş suçlusu Radovan Karadzic müebbet hapis cezasını ...